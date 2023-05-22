Латвийских неоязычников могут приравнять к традиционным религиям в ближайшие месяцы

В скором времени латышские неоязычники - диевтуры - могут быть включены в список традиционных конфессий, имеющих юридическое право вступать в брак. Ожидается, что к осени будут приняты соответствующие поправки в Гражданский закон, и тем молодым парам, которые хотят провести свадьбу или помолвку, соблюдая традиции предков, не придется обращаться в отделение ЗАГСа до или после ритуала. Об этом пишет LSM.lv.

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Основанное Эрнестсом Брастиньшем в 1925 году латышское неоязыческое религиозное движение, последователи которого называют себя диевтурами, сначала было лишено Сеймом права заключать браки. До сих пор 51-я статья Гражданского закона предусматривала, что будущие супруги, принадлежащие к лютеранской, католической, православной, старообрядческой, методистской, баптистской, адвентистской или иудейской конфессии, могут вступать в брак в рамках организационной структуры конкретной конфессии. Заместитель председателя Национального объединения Янис Домбрава является одним из депутатов Сейма, который внес предложение о дополнении этого списка диевтурами.

"Учитывая, что религиозные организации являются достаточно чувствительным вопросом, многие считали, что лучше ничего не менять во всех этих практиках, но, на мой взгляд, очень сильный импульс дало утверждение преамбулы к Сатверсме, где было четко установлено, что латышская культура сформировалась путем слияния воедино христианской традиции и латышского образа жизни. Поэтому, на мой взгляд, со стороны государства мы должны иметь возможность одинаково хорошо признавать обе религии, каждый сам решает в соответствии к Сатверсме, к какой религии он себя считает принадлежащим. Мы не создаем такого условия со стороны государства, что кто-то должен принадлежать к той или иной религии, но то, что мы признаем мировоззрение наших предков, на мой взгляд, является правильным направлением", — пояснил Домбрава.

Правда, Национальное объединение надеялось, что предыдущий Сейм решит вопрос о юридическом праве диевтуров на брак. Однако депутаты не торопились, и полномочия Сейма 13-го созыва закончились без поправок в 51-ю статью Гражданского закона. Но депутаты 14-го Сейма продолжают начатое, и на прошлой неделе Юридическая комиссия поддержала предложение о праве диевтуров на вступление в брак, готовя ко второму чтению поправки.

Глава юридической комиссии Андрей Юдин ("Новое Единство") согласен с теми парами, которые обратились в бюро омбудсмена с просьбой прекратить дискриминацию диевтуров в вопросах бракосочетания.

"Я лично считаю, что нет равенства, нет справедливости, когда представители некоторых религий и конфессий имеют такую возможность, а представители других конфессий нет. Понятно, что когда дело доходит до диевтуров, то они и сейчас устраивают церемонии, но вопрос в том, почему то, что они делают, не может быть признано, когда это разрешено другим. Вот почему сегодня почти все члены комиссии проголосовали "за", а затем мы будем продвигать поправки на второе чтение и будем работать над тем, чтобы принять их как можно скорее", — заявил Юдин.

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Глава Светской общины диевтуров Андрис Жуковскис подчеркнул, что подавляющее большинство латышей в опросах признают себя сторонниками религий, связанных с природой, а также принадлежащими к вере предков, что указывает направленность диевтуров, поэтому решение комиссии Сейма основано на историческом понимании.

"Это справедливо, если традиция, которую латыши культивировали сотни или даже тысячи лет, будет признана в Латвии с юридической силой", — отметил он.

В ЗАГСе Министерства юстиции нет данных о том, сколько пар до или после официальной регистрации брака в ЗАГСе заключили брак по традициям диевтуров. Депутат Сейма Янис Домбрава допустил, что в год может быть более 100 пар, которым не придется больше регистрировать свои браки в двух местах.

В зарегистрированной пять лет назад Светской общине диевтуров состоялось всего пять венчаний. Лидер общины Жуковскис в качестве причин такого малого количества заключенных браков называет пандемию коронавируса и тот факт, что пары должны идти в ЗАГС до или после церемонии.

Представитель бюро омбудсмена Рута Силиня отметила, что, предоставляя юридическое право диевтурам заключать браки, религиозной конфессии также придется нести ответственность за бюрократические последствия этого решения.

"Религиозная община должна будет контактировать с государством и сообщить, что пара хочет пожениться. С одной стороны, пара освобождается от того, что они считают бюрократическими действиями, а церковь или община, религиозная единица имеет бюрократические обязательства по дальнейшему информированию государства", — пояснила Силиня.

Диевтуров не беспокоит бюрократическая сторона бракосочетания. Им важно показать свой вес в духовном пространстве Латвии.

В Бюро омбудсмена также поступило заявление с возмущением по поводу того, что по Латвийскому телевидению транслируются религиозные церемонии и богослужения других конфессий, но не диевтуров.

Министерство юстиции подсчитало, что в 2020 году в Латвии было 542 адепта религии диевтуриба.

В публичном пространстве против предоставления диевтурам права регистрировать браки не выступила ни одна организация, в том числе те религиозные общины, которые могли регистрировать браки с самого начала существования Латвийского государства.

Пока крупных политических баталий вокруг поправок к Гражданскому закону в Сейме не предвидится. Глава юридической комиссии не сомневается, что поправки в закон будут приняты в этом году.

"Успеем ли мы до Янова дня, зависит от количества предложений и возможности их рассмотрения, так как это один из нескольких вопросов, над которыми работает Юридическая комиссия. В начале июня будет установлен крайний срок подачи предложений, а в середине июня мы могли бы их рассмотреть. Успеем ли мы к Янову дню, сейчас не могу обещать. Если не успеем к Янову дню, то в сентябре", — заявил Юдин.

Как ранее писал портал Delfi, в середине июня 2022 года в Сейм был подан законопроект, который предполагает, что в брак в Латвии можно будет вступать по обычаям диевтуров — по сути, латышских неоязычников.

Диевтуриба — религиозное движение, в основе которого лежат латышские народные традиции и верования дохристианской эпохи, а также их современная реконструкция и интерпретация. Самое очевидное проявление этих традиций — Янов день (Jāņi) и Лиго: праздники, которые по сути объединяют всю страну и уже не ассоциируются с какой-либо конкретной религиозной конфессией.