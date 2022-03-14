Латвийский антинацистский комитет не будет проводить мероприятие протеста в Риге 16 марта

Латвийский антинацистский комитет не будет проводить акцию протеста в Старой Риге 16 марта, сообщил агентству LETA представитель организации Андрей Пагор.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он отметил, что в этом году, принимая во внимание ситуацию в мире, чтобы не поощрять провокации и не обострять конфликты, организация решила не обжаловать решение Рижской думы не проводить собрание против оправдания преступлений Waffen SS.

Принимая во внимание, что места, предложенные Рижской думой для проведения такого собрания, не связаны с событиями 16 марта, представители организации поедут в Злекас Вентспилсского края, где возложат цветы к памятнику жертвам нацистов.

Пагор подчеркнул важность в текущей ситуации сохранять единство народа в сложившейся ситуации и не нагнетать разногласия.

16 марта Лимбажское отделение общества Daugavas Vanagi Latvijā организует шествие от церкви Св. Иоанна к памятнику Свободы. Шествие запланировано с 11:00 до 13:00 в память о латышских легионерах.