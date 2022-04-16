Латвийский бизнес собрал Украине 9,5 млн евро, весь мир - 924 млн долларов

Движение "Предприниматели за мир" вместе с Ziedot.lv собрали для поддержки Украины уже 9,5 миллионов евро как в виде финансов, так и в виде товаров.

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Ранее в Украину было доставлено 1600 паллет с товарами, то есть свыше 50 полных фур — это и тактическая одежда, и бронежилеты, и медицинские товары, медикаменты, продовольствие, предметы личной гигиены и даже произведенные в Латвии металлические печки для приготовления еды и обогрева, а также многое другое.

"Движение "Предприниматели за мир" признательны всем, кто пожертвовал средства и вещи, а также партнерам, поддержка которых позволяет оказывать существенную помощь Украине в борьбе за свободу. Мы вместе смогли укрепить вооруженные силы, оснастить больницы необходимым оборудованием и медицинскими принадлежностями, доставить машины скорой помощи, а также еду и предметы обихода жителям, которые так в них нуждаются. Мы — маленький, но сильный народ и наша поддержка очень важна в этой борьбеу", — заявляет Иева Дриксна, представитель движения "Предприниматели за мир", добавляя, что только благодаря совместным усилиям с Ziedot.lv стало возможным обеспечить столь существенную помощь.

Инициатива поддержки была создана в результате объединения сил Министерства обороны и посольства Украины в Латвии, а также Латвийских НГО, платформы Ziedot.lv и других. Сбор средств осуществляется для оказания практической помощи уже сейчас, а также для создания в будущем всеобъемлющей и скоординированной сети поддержки, способной оказать именно ту помощь, в которой нуждаются пострадавшие от войны жители Украины.

Сумма благотворительной помощи, полученной Украиной от граждан и компаний из разных стран, уже составляет 924 млн долларов. Такое сообщение обнародовала пресс-служба офиса президента Украины, сообщает Deutsche Welle.

Больше всего средств поступило из Великобритании (47% от общей суммы), Нидерландов (почти 18%), Чехии (11%) и США (почти 8%). Взносы сделали королева Великобритании Елизавета II, британское правительство, звезды кино, театра, шоу-бизнеса. Известная голливудская актриса, уроженка Украины Мила Кунис и ее муж, актер Эштон Катчер собрали в США 35 млн долларов. 8 млн евро собрано во Франции - в результате благотворительного концерта французских звезд, а первая леди Французской Республики Брижит Макрон передала Украине 1 млн евро.