Латвийский хирург в Украине: "Раненые поступают как в блендере перемолотые"

В Украине уже несколько недель находятся два микрохирурга из Латвии — Олаф Либерманис и Мартиньш Малзубрис. По их словам, раненые украинцы поступают с очень тяжелыми травмами — "как из блендера". Возможно, некоторых украинских раненых будут отправлять и в Латвию, пишет Lsm.lv.

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"Мой рабочий день начинается в четыре утра. Я разбираю отснятые накануне фото, видео и диктофонные файлы — это документация. Это занимает часа два. Потом мы завтракаем и идем на перевязки, а около девяти начинаются операции. Если нет операций — организационные вопросы. Например, сегодня мы обучаем персонал. Рабочий день заканчивается около семи, когда в больнице выключают свет. Тогда мы доделываем дела, которые не успели, и идем спать — около девяти-десяти-одиннадцати".

По его словам, травмы, с которыми к нему попадают люди, невероятно тяжелые. В других местах врачам с такими приходится с таким сталкиваться раз за всю карьеру — а здесь раз в несколько дней. "Как из блендера", — описывает он травмы. По его словам, без помощи профессионалов этим людям грозила бы ампутация и инвалидность.

Мартиньш Малзубрис тоже сказал, что в Латвии с такими травмами приходится иметь дело очень редко. "Это в основном раненые военные. Два главных типа травм — последствия взрывов и огнестрельные ранения. Столько подобных травм, как здесь за день, в Латвии мы видим разве что за год. Потому что в Латвии никто каждый день из "калашникова" не стреляет. Если это заказное убийство, обычно стреляют не из автомата", — рассказал он.

Оба врача говорят, что бояться у них нет времени, а когда они вернутся в Латвию, пока неясно — впрочем, Олаф Либерманис надеется вернуться к 20 апреля, потому что в этот день будет международная конференция по военной медицине, и он должен в ней участвовать.

Малзурбис говорит, что, возможно, из Латвии кто-то приедет им на смену — но, кажется, пока желающих нет, точнее, есть один студент-медик, который может приехать к микрохирургам на помощь.

У Latvijas Radio есть информация, что интерес к поездке в зону боевых действий проявляли еще несколько студентов. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс также сообщил Lsm, что интерес высказывали несколько медиков.

Помочь латвийские медики смогут и не приезжая в Украину — сейчас планируется вести в Латвию часть раненых на реабилитацию. Пока что проблема в том, как их доставить — у Латвии нет специальных самолетов или особого транспорта. Сейчас этот механизм разрабатывается на уровне Европы. Главным образом принимать раненых на реабилитацию будет центр специализированной медицины при Службе неотложной медицинской помощи и Восточная больница.