Латвийский хор Мaska совместил советы по Covid-19 c ангельским пением
Foto: Kadrs no video

Латвийский хор Maska осознал, что его название перекликается с актуальной сейчас темой Covid-19 и использованием защитных масок для ограничения распространения коронавируса, выложил на YouTube видео под названием Ir jāpaliek mājās ("Следует дома оставаться").

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Видеоряд состоит из множества изображений с онлайн-камер участников, на которые те напели некое подобие мелодии без слов. Смысловую нагрузку в композиции несут наложенные поверх всего этого фрагменты заявлений латвийских ответственных структур о необходимости соблюдать самоизоляцию и меры предосторожности.

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