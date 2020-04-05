Латвийский хор Мaska совместил советы по Covid-19 c ангельским пением

Латвийский хор Maska осознал, что его название перекликается с актуальной сейчас темой Covid-19 и использованием защитных масок для ограничения распространения коронавируса, выложил на YouTube видео под названием Ir jāpaliek mājās ("Следует дома оставаться").

Видеоряд состоит из множества изображений с онлайн-камер участников, на которые те напели некое подобие мелодии без слов. Смысловую нагрузку в композиции несут наложенные поверх всего этого фрагменты заявлений латвийских ответственных структур о необходимости соблюдать самоизоляцию и меры предосторожности.