Латвийский контингент официально прибыл в Косово

Для участия в международной операции в Косово официально прибыл отряд Национальных вооруженных сил, сообщает агентство LETA. Был поднят флаг контингента Латвии.

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В операции по поддержанию мира в Косово от Латвии примет участие легкая пехотная рота, которая будет интегрирована в управляемый США многонациональный батальон.

3 сентября 2020 года Сейм принял решение о членстве НВС в международной операции НАТО в Косово на срок до 31 декабря 2023 года. Латвия уже участвовала в операции в Косово с февраля 2000 года по август 2009 года. Решение о возобновлении участия Латвия приняла в 2020 году.

Основываясь на резолюции, принятой Советом по безопасности ООН в 1999 году, международная операция, проведенная НАТО в Косово, началась в июне 1999 года после длительного межэтнического конфликта в регионе Балкан, и его главными задачами являются создание и поддержание безопасной среды, гарантирующее свободу передвижения по всей территории Косово всем гражданам независимо от их этнического происхождения.

Также задачей операции является поддержка и координация усилий международной гуманитарной помощи, поддержка и координация сил безопасности Косово, а также поддержка развития мирного, стабильного, демократического и многоэтнического Косово.

Это будет крупнейший контингент НВС, участвующий в международных операциях.