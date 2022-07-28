Латвийский Красный крест просит Сейм упорядочить имущественные права

Латвийский Красный крест (ЛКК) представил в Сейм проект закона, который позволит упорядочить имущественные права этой организации. В 1940 году ряд принадлежавших ей объектов был национализирован, и теперь наконец пришло время вернуть их, считают в ЛКК, пишет со ссылкой на газету Diena агентство LETA.

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Объекты имеют разный юридический статус, и пока лишь часть из них перешла под контроль ЛКК.

Однако нынешние владельцы зданий и территорий настороженно относятся к такому желанию Красного креста. Чтобы способствовать восстановлению исторической справедливости, ЛКК обратится в Сейм с требованием вернуть ранее принадлежавшее ему имущество.

Учитывая сложность текущего состояния, организация включила в законопроект шесть объектов, реституция которых может быть осуществлена относительно простым способом. Среди них реабилитационный центр в Тервете, Смилтенская больница Красного креста, один объект недвижимости Латвийского университета и еще один объект в Плявиняс Айзкраукльского края. Красный крест полон решимости содержать эти объекты и продолжать их деятельность без прерывания работы и сохранив рабочие места.

"Пора поставить точку в этом вопросе, решение которого тянется уже 30 лет. Хотя мы не раз обращались с ним к политикам, а также к государственным и муниципальным чиновникам, решение лишь откладывается и откладывается", — обрисовывает ситуацию генеральный секретарь общества Улдис Ликопс, добавляя, что когда дело обсуждалось в двух ответственных комиссиях 12-го Сейма, все депутаты согласились с тем, что этот вопрос должен быть решен.

Скорее всего, и 13-й Сейм не примет этот законопроект, но его по крайней мере можно было бы рассмотреть и поддержать в первом чтении. Ничего сложного нет, нужна только политическая воля, убежден Ликопс.

Он напоминает, что еще решением Верховного Совета Латвийской Республики от 15 декабря 1992 года было предусмотрено разработать специальный закон о восстановлении прав собственности общественных организаций. Поставленную задачу предполагалось выполнить до 1 февраля 1993 года, но этого не произошло до сих пор.