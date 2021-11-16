Латвийский национальный художественный музей снова открыт для посетителей

Латвийский национальный художественный музей (ЛНХМ) во вторник, 16 ноября, возобновит работу в эпидемиологически безопасном режиме, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям музея Анния Саука.

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Согласно последним постановлениям правительства, откроются структурные подразделения ЛНХМ - главное здание, "Рижская биржа", Музей декоративного искусства и дизайна, музей Романа Суты и Александры Бельцовой, а с 17 ноября откроется выставка "Лес скульптур".

Услуги музеев предоставляются только в "зеленой" среде, то есть при наличии ковид-сертификатов как у сотрудников музея, так и у посетителей.

Посетители в музее должны держаться на расстоянии двух метров друг от друга, кроме членов одного домохозяйства, а также родителей и их несовершеннолетних детей, если они не проживают вместе. Также посетители должны быть в масках.