Латвийский национальный художественный музей снова открыт для посетителей
Foto: Valters Lācis

Латвийский национальный художественный музей (ЛНХМ) во вторник, 16 ноября, возобновит работу в эпидемиологически безопасном режиме, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям музея Анния Саука.

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Согласно последним постановлениям правительства, откроются структурные подразделения ЛНХМ - главное здание, "Рижская биржа", Музей декоративного искусства и дизайна, музей Романа Суты и Александры Бельцовой, а с 17 ноября откроется выставка "Лес скульптур".

Услуги музеев предоставляются только в "зеленой" среде, то есть при наличии ковид-сертификатов как у сотрудников музея, так и у посетителей.

Посетители в музее должны держаться на расстоянии двух метров друг от друга, кроме членов одного домохозяйства, а также родителей и их несовершеннолетних детей, если они не проживают вместе. Также посетители должны быть в масках.

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LETA

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LETA
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