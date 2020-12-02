Латвийский режиссер Алвис Херманис не исключает возможность переехать в Россию

Известный режиссер и руководитель Рижского нового театра Алвис Херманис в интервью журналу Santa рассказал, что сейчас не исключает возможность переехать в Россию, пишет Nra.lv

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Алвис Херманис говорил о том, что в Западном мире люди все больше живут по инструкции, а правила поведения становятся строже. По словам режиссера, жизнь все больше подчиняется интересам женщин, детей и пенсионеров, для мужчин такая жизнь противоестественна, но мужчины сдались.

На вопрос журналистки: может, тогда стоит ехать в Россию (за пределами Москвы, конечно), поскольку там сохраняется настоящая жизнь, Херманис дал неожиданный ответ.

"Возможно, в вашем вопросе была ирония... Но, честно говоря, да! Чем дальше от выхолощенных Западной цивилизацией городов, тем выше шансы встретить какого-то живого человека, который сохранил свою индивидуальность и личность", - ответил Херманис.