Латвийский режиссер Алвис Херманис не исключает возможность переехать в Россию
Foto: LETA

Известный режиссер и руководитель Рижского нового театра Алвис Херманис в интервью журналу Santa рассказал, что сейчас не исключает возможность переехать в Россию, пишет Nra.lv

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Алвис Херманис говорил о том, что в Западном мире люди все больше живут по инструкции, а правила поведения становятся строже. По словам режиссера, жизнь все больше подчиняется интересам женщин, детей и пенсионеров, для мужчин такая жизнь противоестественна, но мужчины сдались.

На вопрос журналистки: может, тогда стоит ехать в Россию (за пределами Москвы, конечно), поскольку там сохраняется настоящая жизнь, Херманис дал неожиданный ответ.

"Возможно, в вашем вопросе была ирония... Но, честно говоря, да! Чем дальше от выхолощенных Западной цивилизацией городов, тем выше шансы встретить какого-то живого человека, который сохранил свою индивидуальность и личность", - ответил Херманис.

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