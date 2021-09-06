Латвийский рынок наркотиков занимают синтетические опиоиды
Foto: Pašvaldības policija

В Латвии для наркозависимых героин почти полностью заменили его искусственные аналоги или синтетические опиоиды. Один из них почти в 10 тыс. раз сильнее героина. Это особенно усложняет работу медиков, которые пытаются спасти человека от смерти из-за передозировки. Полиция же считает, что общество получает слишком мало информации об опасности таких веществ, сообщает со ссылкой на Латвийское телевидении (ЛВТ, LTV) портал rus.Lsm.lv.

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От отравления наркотиками в Латвии умирают в среднем 17 человек в год. В 2019-м их было 12, но, например, в 2017-м — 22.

Рафаэл Циекурс — медик скорой помощи. Он с другими коллегами спасает людей от смерти из-за передозировки наркотиков. В последнее время все больше тех, кто отравился искусственными аналогами героина — синтетическими опиоидами. Один из самых сильных — карфентанил. За день у Циекурса может быть даже 15 вызовов, связанных с использованием этого вещества.

И это в ситуации, когда у медиков и так много вызовов из-за передозировки наркотиками. Хотя в 2020-м таких вызовов из-за Covid-ограничений стало меньше, их по-прежнему много. В 2020 году была почти тысяча, но еще недавно — в 2019-м — более 2 тысяч.

Отравление карфентанилом и другими искусственными аналогами героина происходит чаще, поскольку люди мало знают о последствиях.

"Когда начинают употреблять, им кажется, что что-то не в порядке. Что вещество, может быть, очень слабое, потому что не действует немедленно, как они привыкли. Но действовать начинает немного позже", — рассказал представитель Госполиции Сандис Радзиньш.

Зависимость от этих веществ наступает быстрее.

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rus.DELFI.lv

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