Латвийский рынок наркотиков занимают синтетические опиоиды

В Латвии для наркозависимых героин почти полностью заменили его искусственные аналоги или синтетические опиоиды. Один из них почти в 10 тыс. раз сильнее героина. Это особенно усложняет работу медиков, которые пытаются спасти человека от смерти из-за передозировки. Полиция же считает, что общество получает слишком мало информации об опасности таких веществ, сообщает со ссылкой на Латвийское телевидении (ЛВТ, LTV) портал rus.Lsm.lv.
От отравления наркотиками в Латвии умирают в среднем 17 человек в год. В 2019-м их было 12, но, например, в 2017-м — 22.
Рафаэл Циекурс — медик скорой помощи. Он с другими коллегами спасает людей от смерти из-за передозировки наркотиков. В последнее время все больше тех, кто отравился искусственными аналогами героина — синтетическими опиоидами. Один из самых сильных — карфентанил. За день у Циекурса может быть даже 15 вызовов, связанных с использованием этого вещества.
И это в ситуации, когда у медиков и так много вызовов из-за передозировки наркотиками. Хотя в 2020-м таких вызовов из-за Covid-ограничений стало меньше, их по-прежнему много. В 2020 году была почти тысяча, но еще недавно — в 2019-м — более 2 тысяч.
Отравление карфентанилом и другими искусственными аналогами героина происходит чаще, поскольку люди мало знают о последствиях.
"Когда начинают употреблять, им кажется, что что-то не в порядке. Что вещество, может быть, очень слабое, потому что не действует немедленно, как они привыкли. Но действовать начинает немного позже", — рассказал представитель Госполиции Сандис Радзиньш.
Зависимость от этих веществ наступает быстрее.