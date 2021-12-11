Латвийский штамм? На звероферме под Бауской идет неконтролируемая мутация Covid-19

Начиная с весны 2021 года на звероферме SIA Baltic Devon Mink, где содержатся 100 тысяч норок, неконтролируемым образом развиваются мутации вируса Covid-19. Судя по результатам исследований, вирус неоднократно передавался от человека к животному и обратно.

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Подробно о том, что происходит на звероферме и почему это может быть опасным, пишет Delfi Plus.

Информация о первых случаях заболевания норок Covid-19 в Латвии появилась в середине апреля. К этому моменту в мире было хорошо известно, что норки легко заражаются вирусом. На фермах тысячи животных находятся в тесном контакте.

Ученым удалось выяснить, что вирус был занесен на звероферму в период между 20 февраля и 3 марта. Норки продолжали болеть всю весну и лето, и к лету сложилась парадоксальная ситуация: в мире уверенно доминировал дельта-штамм, тогда как и норки, и сотрудники Baltic Devon Mink продолжали заражаться штаммом, который был распространен ранней весной. Образцы вируса, полученные от животных и людей, оказались настолько похожими генетически, что ученые сделали вывод: вирус на звероферме не раз преодолевал барьер между видами. Это значит, что вирус передавался от человека к норке и обратно.

"Передачу вируса между животными в принципе нельзя контролировать. Эволюция вируса происходит неконтролируемым образом. Мы не знаем, какие новые мутации там могут появиться", — заявила Delfi Plus исследователь Центра изучения биомедицины (BMC) Монта Бривиба. Она принимала участие в секвенировании вирусов латвийских норок.

Мутации вируса действительно произошли. Некоторые из них оказались совершенно новыми, ученые их не описывали. Но было и как минимум четыре мутации, которые в научной литературе описывались как потенциально опасные. "Есть опасения, что такие мутации могут снизить эффективность вакцин", — полагает Бривиба.

Член правления Baltic Devon Mink Боб ван Ансем заявил Delfi, что в компании действует строгий протокол безопасности, который позволяет установить все источники заражения сотрудников. Начиная с весны Covid-19 переболела почти треть персонала зверофермы, статистики по норкам нет. Сейчас на ферме содержится около 100 000 животных, которые продолжают болеть. Последний случай заражения сотрудника компании был зафиксирован 2,5 месяца назад, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний. Продовольственно-ветеринарная служба отмечает, что у норок на ферме нет симптомов заболевания, повышенная смертность тоже не зафиксирована. Болезнь не перекинулась на другие зверофермы в Латвии.

Монта Бривиба в разговоре с Delfi заявила, что при желании разновидность вируса, циркулирующего на ферме, уже сейчас можно было бы назвать "латвийским штаммом".

Опасность неконтролируемого распространения вируса среди животных на зверофермах хорошо известна во всем мире. Самым радикальным образом решили проблему Дания и Нидерланды: здесь были закрыты все фермы, на которых выращивали норок. В Дании спешно были усыплены четыре миллиона животных. Объем компенсаций звероводам в этой стране достиг трех миллиардов евро.

Если Латвия примет решение закрыть ферму, то сумма компенсаций будет измеряться в миллионах евро, заявила член правления Латвийской ассоциации звероводов Сандра Вилциня.

Председатель научного совета BMC Янис Кловиньш заявил, что центр не видит другого решения кроме ликвидации норок. По мнению экспертов, Baltic Devon Mink по сути является резервуаром для развития вируса. Такого же мнения придерживается SPKC. Рекомендация была передана на рассмотрение Группы оперативного управления — рабочей группы, которая готовит для правительства рекомендации в связи с Covid-19. Однако затем вопрос вернулся в Министерство земледелия, и до сих пор конкретного решения по нему нет.