Латвийский Союз крестьян решит, нужен ли ему "неоднозначный" Лембергc

Латвийский Союз крестьян (LZS) оценит возможность продолжатьаль сотрудничество с депутатом Вентспилсской городской думы Айварсом Лембергсом ("Латвия и Вентспилс"), заявил председатель LZS Армандс Краузе на партийном съезде в субботу.

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Краузе призвал все подразделения LZS проработать этот вопрос и обсудить его друг с другом. После этой консультации правление LZS обязуется выполнить волю одноартийцев.

Обсуждение возможности сотрудничества с Лембергсом началось на съезде партии "Лиепаяс партия", председатель правления которой Улдис Сескс также выступил на съезде LZS. "Лиепайская партия" объявила в пятницу, что экс-премьер Марис Кучинскис будет баллотироваться на следующих выборах как кандидат на пост премьер-министра.

Кучинскис отметил, что его выдвижение возможно только в том случае, если Союз зеленых и крестьян (ЗЗС) не пойдет на выборы вместе с партией Latvijai un Ventspilij, которую возглавляет Лебергс — Кучинскис назвал бывшего мэра Вентспилса "человеком с неоднозначной позицией по важным для безопасности Латвии вопросам".

Между тем, первый заместитель председателя совета по вопросам сотрудничества Гунтис Блумбергс (Latvijai un Ventspilij) на съезде LZS выступил в защиту Лембергса, выразив уверенность, что латвийская судебная система признает его невиновным.

Ранее Лембергс был признан виновным по 19 эпизодам обвинения, а по 21 одному эпизоду был оправдан. Бывшего мэра Вентсилса признали виновным во взяточничестве, подделке документов, отмывании денег, службном подлоге, несанкционированном участии в сделках с недвижимостью, а также даче заведомо ложных показаний. Он был оправдан по обвинениям в злоупотреблении служебным положением и нарушении ограничений, наложенных на должностное лицо.

Проведя около года в тюрьме, 25 февраля 2022 года Лембергс был освобожден под залог в 100 000 евро. Рижский окружной суд продолжит рассмотрение уголовного дела Лембергса 5 апреля.