Латвийский университет поднимет плату за обучение на 7%
Foto: DELFI

В новом учебном году Латвийский университет планирует поднять плату за обучение. Как сообщает Rus.Lsm.lv, об этом в эфире Латвийского радио рассказал ректор ЛУ Индрикис Муйжниекс.

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Ректор пояснил, что проведение обучения в удаленном режиме потребовало вложений и в технологии, и в персонал. "Это необходимость, чтобы удержать уровень качества. Стоимость обучения может вырасти на неполных 10%, даже меньше — на 7%. Со следующей осени этот прирост может составить 150-200 евро", — поделился Муйжниекс.

Повышение цен будет относиться только к абитуриентам и не затронет уже учащихся студентов. Такое соглашение уже достигнуто с Союзом студентов Латвии.

По словам Муйжниекса, число студентов в последние годы растет — за последние 2 года среднее число учащихся увеличилось примерно на тысячу. Это связано с тем, что из-за пандемии не так просто поехать учиться за границу.

Муйжниекс рассказал, что прием новых студентов будет проводиться в основном электронно, а при приеме Латвийский университет положится на результаты выпускных экзаменов.

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