Латвийский врач рассказал о своих ощущениях после вакцинации
Foto: LETA

Вакцинация от COVID-19 в первые сутки после инъекции не вызывает никаких последствий. Об этом в эфире телеканала RigaTV24 рассказал главврач карантинного отделения в Рижской больнице Страдиня, лектор RSU Карлис Раценис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Прошло уже около 19-20 часов, чувствую себя очень хорошо, без существенных проблем. Может, немного чувствительна та часть плеча, где сделали укол. Но в остальном все нормально, температуры нет, других жалоб тоже нет. Сегодня с утра спросил своих коллег, которые тоже вакцинировались, их около 20-25. У них тоже все хорошо.", — заявил Раценис.

"Я бы не назвал это побочными эффектами, это просто нормальная реакция организма — небольшая температура, отек возле места вакцинации, чувствительность там же. И обычно это проявляется в первые два-три дня. Так что детальнее покажет время, но пока все выглядит хорошо", — сказал Раценис.

Он отдельно отметил, что уверен в безопасности вакцины Pfizer.

"Во-первых, я доверяю Министерству здравоохранения и Национальной службе здравоохранения. Во-вторых, все-таки я достаточно хорошо понимаю процесс вакцинации. Так что для меня здесь ничего нового. Да и с коллегами мы обмениваемся информацией, и она не отличается от официальной", — заявил Раценис.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Mixnews

Sharing Options

33

Source

Mixnews

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei