Латвийским судам дали возможность противостоять искусственному затягиванию судебных процессов

В июле вступили в силу важные поправки к закону об уголовно-процессуальном законе, которые в дальнейшем предотвратят умышленное затягивание судебных процессов и внесут другие изменения, чтобы лучше использовать ресурсы судов. Изменения внесены в 80 статей, и в основном эту работу проделали подкомиссия по уголовному праву юридической комиссии Сейма и рабочая группа Минюста, пишет газета Latvijas avīze.

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На вопрос, почему раньше нельзя было устранить причины, которые позволяли на годы затягивать отдельные судебные процессы, глава юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ответил, что, наверное, тогда до этого "не дозрели".

Прокурор отдела по особо важным делам Генпрокуратуры Юрис Юрисс, который представляет государственное обвинение в процессе против Айвара Лембергса, считает, что поправки ускорят процесс в части ответов в дебатах и последнего слова обвиняемого.

Теперь уголовно-процессуальный закон предусматривает, что суд будет вправе устанавливать длительность не только реплик и последнего слова обвиняемого, но и продолжительность дебатов. Суд сможет их останавливать, если обнаружит, что участники процесса повторно упоминают одни и те же аргументы, затягивают дело или проявляют неуважение к суду.

Очень важной является поправка об обязанности задержанного и обвиняемого давать правдивые показания, потому что ранее закон гласил, что врать не могут только потерпевший, свидетели, эксперты и переводчики, поэтому некоторые юристы полагали, что задержанный и обвиняемый могут выдумывать небылицы, и ответственности за это не было предусмотрено.