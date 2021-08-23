Латвийское "Новое поколение" признано нежелательной организацией в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными четыре религиозные организации из Латвии и Украины. Об этом сообщил российский телеканал "Дождь".
Нежелательными организациями признаны:
- Международное христианское движение "Новое поколение" (Латвия),
- "Евангельская христианская церковь „Новое Поколение"" (Латвия),
- духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое Поколение" (Украина),
- духовное учебное заведение Международный Библейский Колледж "Новое Поколение" (Украина).
Поводом для признания нежелательными стало то, что деятельность этих организаций, по мнению Генпрокуратуры, создает угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
В перечне нежелательных — 46 организаций. Включение в этот список означает запрет на работу, ее продолжение грозит административной и уголовной ответственность, отмечает телеканал "Дождь".