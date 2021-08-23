Латвийское "Новое поколение" признано нежелательной организацией в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными четыре религиозные организации из Латвии и Украины. Об этом сообщил российский телеканал "Дождь".

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Нежелательными организациями признаны:

Международное христианское движение "Новое поколение" (Латвия),

"Евангельская христианская церковь „Новое Поколение"" (Латвия),

духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви "Новое Поколение" (Украина),

духовное учебное заведение Международный Библейский Колледж "Новое Поколение" (Украина).

Поводом для признания нежелательными стало то, что деятельность этих организаций, по мнению Генпрокуратуры, создает угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

В перечне нежелательных — 46 организаций. Включение в этот список означает запрет на работу, ее продолжение грозит административной и уголовной ответственность, отмечает телеканал "Дождь".