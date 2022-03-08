Латвийское объединение регионов призывает правительство создать продуктовые резервы

Латвийское объединение регионов (LRA) призывает незамедлительно корректировать латвийскую сельскохозяйственную политику и создать продуктовые резервы. Война в Украине вызвал чрезвычайное положение во многих отраслях, и перемены необходимы как в сфере безопасности, энергетики и транспорта, так и в отрасли сельского хозяйства, сообщил агентству LETA председатель правления Эдвардс Смилтенс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Украина — один из крупнейших производителей продуктов и корма для скота. Привычно богатого урожая в этом году в Украине не будет, уже сейчас страна сообщила о том, что приостанавливает экспорт сельскохозяйственных продуктов, чтобы обеспечить продовольствием жителей и солдатов.

Чтобы уберечь жителей Латвии и Европы от дефицита продуктов и роста цен, а также помочь с продуктами Украине, нужно незамедлительно скорректировать сельскохозяйственную политику Латвии и Европы, считают в LRA которая в настоящее время направлена ​​на сокращение производства (10-15% в основных секторах — зерновые масличные растения, говядина, молоко; более 15% — свинина и птица, более 5% — овощи) .

Главной задачей должно стать максимальное количество произведенной продукции и создание стратегических резервов. Во время кризиса должны быть приостановлены стратегии "Зеленого курса" Евросоюза, в рамках которых сокращается сельскохозяйственное производство, заявляют в LRA.

LRA призывает разрешить фермерам засеивать всю землю, имеющуюся в сельском хозяйстве, а также начать создавать стратегические запасы продуктов — закупить мясные и рыбные консервы, масло и молочный порошок, продукты зерновой переработки, яичный порошок.

LRA призывает премьера и министра земледелия подготовить соответствующее решение и в ближайшее время рассмотреть вопрос на заседании Кабинета министров. Также LRA призывает Еврокомиссию пересмотреть приоритеты зеленого курса и не применять регулы и стратегии, которые ограничивают сельскохозяйственное производство.