Латвийское общество архитекторов не одобрило решение правительства о сносе здания на Элизабетес

Союз архитекторов Латвии (LAS) не поддерживает снос здания на улице Элизабетес 2 в Риге для строительства акустического концертного зала. Совет союза проголосовал против снова, сообщается на официальном сайте LAS.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Члены Совета LAS обсудили решение Кабинета министров о строительстве концертного зала на улице Элизабетес, 2 в Риге, и обобщили мнения, которые были высказаны в ходе встреч и дискуссий, организованных союзом.

Ассоциация подчеркнула, что она выступает за современный подход к реализации проекта по строительству акустического концертного зала в соответствии с принципами надлежащего управления. Совет LAS посчитал, что текущий процесс реализации проекта не соответствует этим принципам и плохо влияет на достижение цели — построить социально значимый Национальный концертный зал.

"Такая практика принятия решений создает чрезмерную напряженность в обществе и противопоставляет соответствующие отрасли друг другу", — считает ассоциация.

Совет LAS не поддержал решение правительства о демонтаже здания на улице Элизабетес 2, считая такое решение правительства поспешным и недостаточно обоснованным.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров концептуально поддержал идею сноса здания на ул. Элизабетес 2, чтобы на его месте построить акустический концертный зал. Снос может обойтись примерно в 2,9 млн евро.