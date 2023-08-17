"Латвийское общество мужей" не сдается: инициатива о конституционном определении "традиционной семьи" подана в третий раз

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала для сбора подписей инициативу общества Latvijas vīru biedrība ("Латвийское общество мужей)", которая призывает внести в Сатверсме определение "традиционной семьи".

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Подписаться под инициативой можно будет с пятницы, 18 августа, до 17 августа 2024 года.

Как сообщает агентство LETA, "Латвийское общество мужей" подает в ЦИК все ту же инициативу уже в третий раз за последние годы. Активисты требуют внести поправку в 110 статью конституции, которая дает формулировку "традиционной семьи".

Для рассмотрения инициативы в Сейме она должна набрать не менее 154 241 подписей граждан Латвии старше 18 лет.

Предложенные поправки предусматривает, что государство должно защищать и поддерживать традиционный брак (союз между мужчиной и женщиной) и традиционную семью, а также права детей воспитываться в традиционной семье с матерью-женщиной и отцом-мужчиной.

При первом сборе подписей с 2021 по 2022 годы инициатива получила 58 222 голосов. Со второй попытки в 2022 году под инициативой на портале госуслуг Latvija.lv подписался лишь 2901 избиратель.