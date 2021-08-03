Латвийское общество врачей выступает против проведения лотереи для вакцинированных от Covid-19

Латвийское общество врачей выступает за вакцинацию как за самый безопасный и эффективный способ борьбы с пандемией Covid-19, но категорически против проведения лотереи для вакцинированных.

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Как сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском обществе врачей, использование налоговых льгот для мотивации населения оздоровляться, по мнению организации, разрешено только в исключительных случаях. Латвийское общество врачей призывает положить конец растрате денег налогоплательщиков на неэффективные рекламные кампании и направить деньги на укрепление системы здравоохранения Латвии.

Правление Латвийского общества врачей подчеркивает, что лотерея для вакцинированных и рекламные кампании одного слогана - не лучший способ просвещения и охвата населения вакцинацией от Covid-19. Более того, Латвийское общество врачей считает, что такие действия обесценивают ценность человеческой жизни, потому что здоровье и вакцинация - это не лотерея.

Кроме того, Латвийское общество врачей не понимает полезности и финансовой обоснованности запланированных затрат на подобную лотерею, потому что почти половина общего бюджета (примерно 520 000 евро) планируется выделить на рекламу, а не на выигрыши. По данным Латвийского общества врачей, деньги, выделенные на лотерею, будут более полезны для лечения пациентов с Covid-19 и для укрепления потенциала системы здравоохранения.

Латвийское общество врачей призывает правительство, министерства и Сейм вместо лотереи нанимать профессионалов в области здравоохранения для информации и просвещения населения, а также больше сотрудничать с местными самоуправлениями и предпринимателями, которые могут более прямо и эффективно обращаться к конкретным группам людей.

В то же время Латвийское общество врачей признает, что Латвия не уникальна и такие лотереи проводятся во всем мире. "К сожалению, в большинстве случаев этот подход не приносит результатов, поскольку он не направлен на удовлетворение потребностей конкретных целевых групп", - объясняет общество.

Латвийское общество врачей призывает также переосмыслить, например, стратегию предоставления бесплатных проездных билетов, обедов или талонов на питание, чтобы увеличить охват вакцинацией и адресную поддержку определенных групп общества.

Латвийское общество врачей повторно призывает жителей Латвии прививаться от коронавируса, а неясные вопросы о процессе вакцинации обсуждать с семейными врачами или другими врачами-специалистами.