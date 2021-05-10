Латвийское радио: после реформы самоуправлений расходы на чиновников только вырастут

Через месяц, после муниципальных выборов, вместо 119 самоуправлений в Латвии будет 42 — почти в три раза меньше. Однако количество депутатов уменьшится не настолько сильно, а количество работающих на самоуправление людей может даже вырасти, сообщает Латвийское радио.

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Сейчас в латвийских регионах, за вычетом Рижского самоуправления, работают 1600 муниципальных депутатов. После выборов их станет 683 — чуть больше, чем в два раза меньше. Однако количество штатных работников самоуправлений особо не уменьшится — более того, некоторые самоуправления планируют расширить штат.

Руцавский край, в котором всего полторы тысячи жителей, после реформы войдет в новый Южнокурземский, в котором будет 33 тысячи жителей из восьми бывших самоуправлений. Исполнительная власть самоуправления, городская администрация, включает в себя руководителей школы и библиотеки, двух пожарных и хранителей традиционной культуры — вместе более 30 человек. После реформы, скорее всего, их должности сохранятся, только будут переструктурированы.

Центром Южнокурземского края будет Гробиня. Администрация Гробини — тоже 30 человек. "Учитывая, что обслуживание в каждом селе должно быть сохранено в той мере, в какой оно есть сейчас — библиотеки, социальные работы, земельная служба — я думаю, что эти работники у нас так и останутся. Если меня выберут и позволят что-то сказать об этом, то я скажу, что количество работников стоит оставить тем же", — рассказал Айвар Приедолс (Союз "зеленых" и крестьян), наиболее вероятный кандидат в мэры, и добавил, что, возможно, штат будет даже увеличен.

Глава Латвийского союза самоуправлений Гинт Каминскис отметил, что не хватает, например, социальных работников — по закону должен быть один социальный работник на 1000 жителей.

По словам Каминскиса, самоуправлениям придется нанимать новых внутренних аудиторов, будут нужны также люди, которые будут обрабатывать заявления после создания советов местных жителей, а также специалисты по делам молодежи и муниципальные полицейские.

"Думаю, должно пройти до двух лет, пока не будет понятно, как работает новый механизм", — предполагает Каминскис.

Расходы администраций вырастут еще и потому, что зарплаты муниципальных служащих нужно будет прировнять к высшей ставке, потому что сейчас они в разных самоуправлениях сильно отличаются.