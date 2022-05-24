Латвийское телевидение: Колка уменьшилась еще почти на гектар

После замеров территории Колки стало известно, что за последние годы море снова “погрызло” мыс. Больше всего земли потеряно со стороны Рижского залива, сообщает lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Мыс Колка – одно из наиболее подверженных эрозии мест в Латвии. При этом, в отличие от остального побережья, на Колке эрозия волнообразная – время от времени море снова “возвращает” берег.

В прошлый раз территорию Колки измеряли 15 лет назад, в 2008 году – тогда стало известно, что из четырнадцати гектаров мыс потерял три. С тех пор, из-за того что берег постоянно менялся, компания Kolkasrags, управляющая мысом, не измеряла территорию.

“Примерно пять лет подряд море приближалось, но это происходило равномерно и постепенно, а в этом году берег вновь резко уменьшился”, – рассказывает директор Kolkasrags Янис Дамбитис.

После ветров, которые этой зимой были в Латвии, Колка опять потеряла как минимум Гектар, предполагал Дамбитис.

Замер территории провела компания Ventspils mērnieks, и предположение директора Kolkasrags почти подтвердилось – на этот раз уникальный природный объект потерял еще 0,63 гектара.

Впрочем, управляющий Колки и измеритель объекта считают, что на процесс эрозии можно смотреть и иначе – возможно, море забирает то, что исторически утеряло.