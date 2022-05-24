Латвийское телевидение: Колка уменьшилась еще почти на гектар
Foto: Mihails Ignats

После замеров территории Колки стало известно, что за последние годы море снова “погрызло” мыс. Больше всего земли потеряно со стороны Рижского залива, сообщает lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Мыс Колка – одно из наиболее подверженных эрозии мест в Латвии. При этом, в отличие от остального побережья, на Колке эрозия волнообразная – время от времени море снова “возвращает” берег.

В прошлый раз территорию Колки измеряли 15 лет назад, в 2008 году – тогда стало известно, что из четырнадцати гектаров мыс потерял три. С тех пор, из-за того что берег постоянно менялся, компания Kolkasrags, управляющая мысом, не измеряла территорию.

“Примерно пять лет подряд море приближалось, но это происходило равномерно и постепенно, а в этом году берег вновь резко уменьшился”, – рассказывает директор Kolkasrags Янис Дамбитис.

После ветров, которые этой зимой были в Латвии, Колка опять потеряла как минимум Гектар, предполагал Дамбитис.

Замер территории провела компания Ventspils mērnieks, и предположение директора Kolkasrags почти подтвердилось – на этот раз уникальный природный объект потерял еще 0,63 гектара.

Впрочем, управляющий Колки и измеритель объекта считают, что на процесс эрозии можно смотреть и иначе – возможно, море забирает то, что исторически утеряло.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"
Как защитить свою компанию от кибератаки?