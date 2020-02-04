Латвийской армии разрешили не оформлять OCTA для своей военной техники

Во вторник, 4 февраля, правительство одобрило изменения в законодательстве, предусматривающие отказ от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (OCTA) для военной техники.

Как сообщает LETA со ссылкой на заявление Минобороны Латвии, военная техника выделена как отдельный вид транспорта. Национальные вооруженные силы сами проводят ее регистрацию и обеспечивают контроль за техническим состоянием. Помимо этого, НВС также страхует военную технику. Так, согласно данным LETA, до 2018 года вооруженные силы Латвии оформляли договора с некой частной фирмой, в которых техника проходила как "специальная единица тракторной техники". Страхование каждой единицы обходилось примерно в 5 евро в год.

Теперь же Минобороны, ссылаясь на примеры других стран, считает, что следует отказаться от обязательного страхования военной техники.

Помимо этого, с декабря прошлого года транспортные средства, приписанные к Министерству обороны и его структурным единицам, начали получать номерные знаки нового образца. В отличие от гражданских знаков, фон на них матово-черный, а буквы и цифры нанесены белой краской.

Минобороны пояснило, что ранее на военных машинах стояли знаки с белым фоном, что являлось потенциально демаскирующим элементом. Матовый черный фон не будет бликовать и гораздо менее заметен.