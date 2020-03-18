Латвийской семье пришлось выложить 3650 евро на билеты, чтобы вернуться с Тенерифе домой

"Популистское обещание министра сообщения Талиса Линкайтса о том, что государство будет оплачивать все репатриационные рейсы, которыми доставляются домой застрявшие из-за Covid-19 в других странах жители Латвии, возможно, было поспешным. Оно удивило других министров, потому что этот вопрос не обсуждался ни в коалиции, ни в правительстве. Уже сейчас ясно, что без решений Кабинета министров этого не случится", — пишет газета Diena.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что ждет конкретных предложений от министра сообщения. На следующий день после своего обещания обратный ход дал и сам Линкайтс.

Как отмечает издание, это необдуманное обещание, наряду с деятельностью туристических агентств по организации "коммерческих репатриационных рейсов", уже вызвало растерянность у находящихся за рубежом латвийцев, например, у застрявших на Тенерифе путешественников, которые во вторник вечером были доставлены в Ригу рейсом airBaltic, заплатив за это тысячи евро. Прибыль распределяется между турфирмой Atlantic Travel и национальной авиакомпанией airBaltic, которые не называют себестоимости полета и прибыли, полученной от него.

По словам одного вернувшегося бизнесмена, за семь билетов для своей семьи он заплатил 3650 евро. Как для взрослых, так и для детей билеты стоили по 600 евро, а для младенца — 50 евро. "Пришлось занять деньги у компании, с кредитного счета и у друзей", — рассказал изданию мужчина.

При этом министр иностранных дел Эдгар Ринкевич считает, что возвращать их за деньги налогоплательщиков — неправильно. Часть из них не виновата в ситуации, в которой оказалась — например, студенты, которые учились за границей — а часть повела себя безответственно, игнорируя предупреждения МИД и поехав отдыхать в разгар кризиса.

"Следите за информацией, размещаемой МИД и Минсообщения в социальных сетях, а также за информацией в СМИ", — сказал Ринкевич.

Глава МИД напомнил, что латвийцы, которые находятся в странах за пределами ЕС, должны добраться до Стамбула, откуда будет организовано несколько репатриационных рейсов в Латвию.

Ранее Ринкевич сообщил, что в консульском регистре зарегистрировано около 1900 латвийцев, которые ждут в Европе репатриации в Латвию.

В Азии и Африке репатриации ждет 751 латвиец, в Северной и Южной Америке — 198. Таким образом, в целом в репатриации нуждаются 2849 жителей Латвии.