Латвийской семье пришлось выложить 3650 евро на билеты, чтобы вернуться с Тенерифе домой
Foto: Shutterstock

"Популистское обещание министра сообщения Талиса Линкайтса о том, что государство будет оплачивать все репатриационные рейсы, которыми доставляются домой застрявшие из-за Covid-19 в других странах жители Латвии, возможно, было поспешным. Оно удивило других министров, потому что этот вопрос не обсуждался ни в коалиции, ни в правительстве. Уже сейчас ясно, что без решений Кабинета министров этого не случится", — пишет газета Diena.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что ждет конкретных предложений от министра сообщения. На следующий день после своего обещания обратный ход дал и сам Линкайтс.

Как отмечает издание, это необдуманное обещание, наряду с деятельностью туристических агентств по организации "коммерческих репатриационных рейсов", уже вызвало растерянность у находящихся за рубежом латвийцев, например, у застрявших на Тенерифе путешественников, которые во вторник вечером были доставлены в Ригу рейсом airBaltic, заплатив за это тысячи евро. Прибыль распределяется между турфирмой Atlantic Travel и национальной авиакомпанией airBaltic, которые не называют себестоимости полета и прибыли, полученной от него.

По словам одного вернувшегося бизнесмена, за семь билетов для своей семьи он заплатил 3650 евро. Как для взрослых, так и для детей билеты стоили по 600 евро, а для младенца — 50 евро. "Пришлось занять деньги у компании, с кредитного счета и у друзей", — рассказал изданию мужчина.

При этом министр иностранных дел Эдгар Ринкевич считает, что возвращать их за деньги налогоплательщиков — неправильно. Часть из них не виновата в ситуации, в которой оказалась — например, студенты, которые учились за границей — а часть повела себя безответственно, игнорируя предупреждения МИД и поехав отдыхать в разгар кризиса.

"Следите за информацией, размещаемой МИД и Минсообщения в социальных сетях, а также за информацией в СМИ", — сказал Ринкевич.

Глава МИД напомнил, что латвийцы, которые находятся в странах за пределами ЕС, должны добраться до Стамбула, откуда будет организовано несколько репатриационных рейсов в Латвию.

Ранее Ринкевич сообщил, что в консульском регистре зарегистрировано около 1900 латвийцев, которые ждут в Европе репатриации в Латвию.

В Азии и Африке репатриации ждет 751 латвиец, в Северной и Южной Америке — 198. Таким образом, в целом в репатриации нуждаются 2849 жителей Латвии.

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

16

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Талис Линкайтс МИД Mitišču "Atlant" airBaltic Atlant Diena (AS) Кабинет министров Кришьянис Кариньш Стамбул Эдгар Ринкевич
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form