Латвийскую спортивную академию присоединят к Университету Страдиня

Правительство решило реорганизовать Латвийскую спортивно-педагогическую академию, присоединив ей к Рижскому университету имени Страдиня (RSU).

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Академия будет считаться структурной единицей RSU с 1 января 2026 года, но сохранит название, символику и академическую автономию.

Ранее Совет по высшему образованию одобрил идею Министерства образования о реорганизации. Правила Кабинета министров не предусматривают финансирование для научных учреждений, чья оценка 1 или 2. К ним, помимо Спортивной академии, относится Высшая банковская школа, Резекненская технологическая академия и Лиепайский университет.

Правительство уже приняло решение о включении Латвийской морской академии (ЛМА) в состав Рижского технического университета (РТУ). Академии было обещано, что в составе РТУ она сохранит достаточно большую автономию, в том числе свое название.

Представление Министерства образования и науки (МОН) о том, каким должно быть будущее вузов, по большей части основано на международной оценке учебных заведений. Например, у уже ранее упомянутой ЛМА она была самой низкой: только один балл, что означает слабый уровень науки.