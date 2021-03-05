Латвия - аутсайдер ЕС по числу вакцинированных против Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 получили 2,9% взрослого населения Латвии, что является самым низким показателем среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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На предпоследнем месте по количеству получивших первую дозу вакцины жителей сейчас Болгария, от которой Латвия отстает на 0,7 проц. пункта.

В свою очередь наибольшая доля получивших первую дозу вакцины от Covid-19 жителей старше 18 лет зарегистрирована на Мальте, где первую дозу получили уже 12,6% взрослого населения. В Дании этот показатель составляет 9,6%, в Венгрии - 8,8%, а в Финляндии - 8,6%.

В Эстонии первую дозу вакцины получили 4,1% жителей в возрасте от 18 лет, а в Литве - 7,1%.

В свою очередь вторую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 1,1% совершеннолетних жителей, что ставит ее на предпоследнее место перед Болгарией, где вторую дозу вакцины получили только 0,7% взрослого населения.

В Эстонии этот показатель составляет 3,2%, а в Литве - 3,1%.

В среднем по странам ЕС и ЕЭЗ в настоящее время первую дозу вакцины получили 6,4% взрослых жителей, а вторую - 3%.

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rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Вакцинация Латвия
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