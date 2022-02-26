Латвия без российских СМИ: телеканалы убирают из эфира, прессу изымают из продажи

В Латвии вводятся меры по ограничению российских средств массовой информации. Регулятор отозвал лицензию на ретрансляцию крупнейшего телеканала ПБК, операторы в массовом порядке изымают каналы из пакетов, а крупнейшая сеть киосков Narvesen изымает из продажи всю российскую прессу.

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Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) в пятницу принял решение аннулировать разрешение на ретрансляцию телеканалам "ПБК Эстония" и "ПБК Литва". В январе оба эти канала в сумме были на третьем месте по популярности (8,5% времени просмотра). Ранее была остановлена ретрансляция каналов "Россия" и "Россия 24". NEPLP также решил приостановить работу канала "Беларусь 24".

Глава NEPLP Ивар Аболиньш пояснил, что деятельность программ "ПБК Эстония" и "ПБК Литва" приостановлена в связи с проверкой совладельца Baltijas mediju alianse Олега Солодова.

Крупный оператор цифрового ТВ Tet в субботу остановил ретрансляцию каналов, владельцы или руководство которых связаны с правительством России, попали под международные санкции или о статус которых на данный момент неизвестен. Решение касается таких каналов как "ПБК Эстония", "МирTV", THT, "Пятница International", THT4 International, CTC Baltics, RTVi, THT Music, КХЛ, "Авто Плюс", "Наука", "Перец!", РБК, 1+2, "Моя Планета", "Домашний". На русском языке клиентам по-прежнему будут доступны такие каналы как 8TV, "Дождь", UATV (Ukraina), Current Time ("Настоящее Время"), Duo 7, "3+", а также каналы с переводом на русский язык — Fox, Discovery, Euronews и другие.

Розничная сеть магазинов Narvesen Baltija на фоне нападения России на Украину приняла решение прекратить любое сотрудничество с предприятиями из России и Беларуси. Закупки товаров были прекращены 25 февраля. С 28 февраля на полках киосков больше не будет напитков, закусок, а также печатных изданий из упомянутых стран. Латвийские печатные издания на русском языке останутся.