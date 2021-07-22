Латвия безвозмездно направит в Тунис 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca

На прошлой неделе в Латвии закончились запасы вакцины производителя Johnson&Johnson, а новые дозы еще не поступили, сообщили агентству LETA в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения. Срок годности некоторых вакцин на складе в Латвии - 31 августа, и это 50 400 доз вакцины AstraZeneca, которые, согласно решению правительства Латвии о безвозмездной передаче, в ближайшие недели будут отправлены в Тунис.

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Запасов других вакцин в Латвии достаточно для обеспечения интенсивной вакцинации, но ее пока не наблюдается.

Согласно предоставленной отделом информации, в настоящее время в Латвии имеется 393 960 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 100 300 доз Moderna и 198 460 доз AstraZeneca. Ожидается, что вакцина Johnson&Johnson будет доставлена на следующей неделе.

Срок годности некоторых вакцин на складе в Латвии - 31 августа, и это 50 400 доз вакцины AstraZeneca, которые, согласно решению правительства Латвии о безвозмездной передаче, в ближайшие недели будут отправлены в Тунис. Срок годности остальных доз вакцины этого производителя - 31 октября и 30 ноября.

На складах имеются дозы вакцины Moderna со сроком годности до декабря и января следующего года и вакцины Pfizer/BioNTech до 31 октября.

Координатор по логистике отдела проекта вакцинации Армин Калниньш отметил, что поставки вакцин гибко организуются в соответствии с потребностями, например, поставки AstraZeneca в настоящее время приостановлены. "Мы также подали заявку на приостановку поставок вакцины Pfizer до тех пор, пока латвийская сторона не сделает новый заказ, который в свою очередь зависит от интенсивности вакцинации в стране", - сказал Калниньш.

Руководитель отдела проекта вакцинации Эва Юхневича добавила, что текущая стратегия заключается в том, чтобы внимательно следить за сроками годности запасов, своевременно предлагая правительству принимать решения о безвозмездной передаче вакцин.

"Во многих частях мира по-прежнему наблюдается нехватка вакцин, и важно думать о международной солидарности - весь мир сталкивается с угрозами, создаваемыми Covid-19, и каждое пожертвование дает людям возможность получить вакцины, чтобы защитить себя и других", - сказала Юхневича.

Общий остаток вакцины AstraZeneca составляет 198 460 доз, и, согласно решению Кабинета министров, 165 600 доз будет безвозмездно передано Молдове, Албании, Тунису и Кении, где наблюдается острая нехватка вакцин этого производителя. В то же время 32 990 доз зарезервированы для обеспечения населения Латвии поддерживающими вакцинами.

Как сообщалось ранее, в пунктах вакцинации людям в настоящее время предлагают прививаться от Covid-19 в основном вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna.