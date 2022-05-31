Латвия будет участвовать в расследовании военных преступлений в Украине

В конце мая генеральный прокурор Юрис Стуканс вместе с другими вовлеченными сторонами подписали соглашение об участии Латвии в объединенной следственной группе по военным преступлениям, преступлением против человечества и мира, которые, возможно, были совершены в Украине. Об этом порталу Delfi сообщили в прокуратуре.

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Наряду с Латвией к группе также присоединились Эстония и Словакия.

Объединенная следственная группа была создана при поддержке Евроюста 25 марта между Литвой, Польшей и Украиной. В конце апреля к ней присоединилась прокуратура Международного уголовного суда.

Основной целью следственной группы является содействие и координация расследований и уголовных преследований между странами-участницами и прокуратурой Международного уголовного суда, а также поддержка сбора доказательств и быстрого и безопасного обмена информацией и уликами.

Присоединение Латвии, Эстонии и Словакии к следственной группе подтверждает, что будут приложены все усилия для сбора доказательств возможных международных преступлений, совершенных в Украине, и привлечения виновных к ответственности, сообщили Delfi в прокуратуре.

«С присоединением Латвии к объединенной следственной группе доказательства, полученные нашей страной, будут доступны всем сторонам соглашения», — подчеркнул генпрокурор Стуканс.

Хотя Латвия только сейчас присоединилась к следственной группе, по словам Стуканса, это не помешало латвийским стражам порядка сотрудничать на международном уровне, поскольку вопросы международного сотрудничества и координации решались с участием Евроюста.