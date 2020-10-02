Латвия будет выплачивать пособия жильцам денационализированных домов

Правительство Латвии одобрило предложение Министерства экономики предусмотреть в госбюджете следующего года средства на выплату пособий по освобождению помещений жильцам денационализированных домов. Как сообщил глава Минэкономики Янис Витенбергс, данное урегулирование вступит в рамках нового Закона о найме жилых помещений и "наконец-то станет решением тянущегося десятки лет конфликта между владельцами и арендаторами денационализированных домов".

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С 2009 года при разработке ежегодных госбюджетов вопрос о резервировании средств для выплат компенсаций жильцам денационализированных домов не утверждался. На это же раз, как сообщает Минэкономики, запланировано выделить 2 784 151 евро в 2021 году, которые будут выплачены девяти жильцам в Юрмале и 225 — в Риге.

Выплата пособий, согласно замыслу Минэкономики, продолжится и в 2022-2023 годах (1,5 млн и 2 млн евро соответственно).