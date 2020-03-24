Латвия дополнительно получила 8300 тестов на Covid-19, на этой неделе ожидается еще 20 000

Латвийские лаборатории, которые занимаются проведением анализов на заболеваемость Covid-19, в течение последних недель получили в общей сложности 8 300 комплектов для тестирования на коронавирус. На этой неделе ожидается еще 20 000 комплектов.

Поставки зависят от того, насколько надежными окажутся обещания поставщиков, но если все пойдет в соответствии с планом, это позволит увеличить количество проводимых лабораторией Латвийского центра инфектологии анализов на 1000 в день.

Министерство здравоохранения заявило, что у медиков в запасах 4 600 комплектов для тестирования на Covid-19, однако согласно данным, предоставленным порталу Delfi лабораториями, в запасах примерно на 2 000 тестов больше.

Пока Латвия не испытывает недостатка в комплектах для тестирования. Как сообщалось ранее, уже 3 марта правительство выделило Министерству здравоохранения 2,6 миллиона евро на на закупку средств для сдерживания распространения Covid-19.

Средства в том числе были выделены и Латвийскому центру инфектологии на приобретение нового оборудования для тестирования, с помощью которого можно было бы выявить наличие болезни. Кроме того, деньги были выделены и на покупку 20 000 комплектов для тестирования на Covid — 19. Правда, во время поисков поставщика оказалось, что выделенной суммы хватит на приобретение лишь 17 600 комплектов.