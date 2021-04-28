Латвия, Эстония и Литва обсудят возможность нового "балтийского пузыря"
Foto: F64

По инициативе Эстонии на следующей неделе министры иностранных дел трех стран Балтии обсудят возможность свободного передвижения в пределах Эстонии, Латвии и Литвы, пишет Err.ee.

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"Балтийский пузырь" в том виде, в котором мы его знали в прошлом году, существовать не будет. Будут такие возможности, которые позволят сделать движение намного проще. Транзит, разные дигитальные справки. Есть возможности, которые мы можем использовать", — отметил вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер.

Бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу считает, что повторный запуск "балтийского пузыря" сейчас просто необходим странам Балтии.

"Пузырь мог бы заработать в том случае, если бы мы договорились с Латвией и Литвой, о людях, прибывающих из третьих стран. В данном случае Эстония очень отличается от Латвии и Литвы, ведь они требуют тестирования от всех людей на границе. Я считаю, что одной из предпосылок для доверия могло бы быть введение в Эстонии таких же условий. Что пока не было сделано", — сказал Рейнсалу.

Чтобы вновь надуть "балтийский пузырь", нужно учесть много факторов, ведь эпидемиологическая ситуация в трех странах отличается. Конечно, главное — это коэффициент заболевших.

"Должно быть и доверие, и уверенность, что вакцинация идет хорошо в Латвии, в Литве и в Эстонии. Еще аспекты, как люди соблюдают правила, можем ли мы быть уверены, что вирус отступает от нас. Очень много условий", — добавил Вольмер.

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