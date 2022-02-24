Латвия эвакуирует из Киева дипломатов и призывает граждан покинуть Украину

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство"), который сейчас сам находится в Киеве, отдал распоряжение эвакуировать из Украины представителей лавийской дипломатии.

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Ринкевич в интервью Латвийскому радио, сообщил, что в Киеве сегодня утром слышны звуки отдаленных взрывов.

По словам главы МИД Латвии, "на какое-то время" дипломатическая работа в Украине будет перенесена из Киева во Львов, но в ближайшее время будет принято решение, исходя из ситуации.

Ринкевич также призвал латвийских поданных эвакуироваться из Украины и, если необходима помощь, обращаться в посольство Латвии, следить за сообщениями и указаниями.

В оснвном эвакуация будет организована через Львов, добавил Ринкевич.