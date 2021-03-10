Латвия готова разместить ковид-пациентов из Эстонии и когда откроются магазины. Главное о Covid-19 на 10 марта

В эту пятницу начнется запись на выездную вакцинацию против Covid-19. Пособие в размере 500 евро получат и дети, находящиеся в учреждениях опеки. Латвия выразила готовность помочь Эстонии с размещением пациентов с коронавирусом. "Что работает, закрываться не будет, но и открывать тоже ничего не планируется", - заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, комментируя, когда можно обсудить открытие всех магазинов.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 639 новых случаев Covid-19, скончался 21 человек. Во вторник сделано 16 705 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,8%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 91 636 человек.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 460 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек. Во вторник в Эстонии сделано 7813 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1484 теста (19%), скончались восемь человек.

Во вторник прививку от Covid-19 получили 2200 человек. В том числе 2175 человек получили первую дозу вакцины, а 25 — вторую. Во вторник вакцинация от Covid-19 в Латвии проходила в 124 учреждениях, наиболее активными из которых были Veselības centru apvienība, Клиническая университетская больница им. Страдиньша и Veselības centrs 4. На сегодняшний день в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 68 111 человек, обе дозы — 18 053 человека.

На этой неделе начнется запись на выездную вакцинацию против Covid-19. В эту пятницу начнется запись на выездную вакцинацию против Covid-19, которая в настоящее время доступна для возрастной группы старше 70 лет. Записаться на вакцинацию можно через семейных врачей или по телефону 8989.

Кариньш пояснил, когда можно обсудить открытие всех магазинов. "Что работает, закрываться не будет, но и открывать тоже ничего не планируется", - заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он считает, что сейчас магазины не откроются, но об этом можно будет говорить через три недели, когда завершится срок действия новых более строгих ограничений. Кариньш повторил, что в новых ограничениях правительство сделает упор на удаленную работу.

Пособие в размере 500 евро получат и дети, находящиеся в учреждениях опеки. Ранее Альянс альтернативной опеки детей направил политикам письмо, призвав предоставить равную поддержку всем детям в Латвии, в том числе детям, находящимся в детских учреждениях. По данным организации, это около 600 детей.

Перевощиков: из-за нехватки исследований прививать детей от Covid-19 в настоящее время невозможно. Перевощиков напомнил, что первоочередной задачей является предотвращение смертности от коронавируса, которая в настоящее время выше всего среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. "В настоящее время нет данных об эффективности [вакцинации детей]. Мы надеемся, что за это время исследования появятся", — сказал эпидемиолог.

За полторы недели начато 13 административных процессов в сфере услуг красоты. В период с 1 по 10 марта всего было проверено 1172 мест, где оказывают услуги в сфере красоты. За это время были начаты не только административные процессы, но и в 238 случаях даны превентивные указания.

Кариньш: Латвия в начале апреля будет готова к массовой вакцинации. Правительство заслушало отчет министра здравоохранения Даниэля Павлютса и бюро вакцинации о подготовке к массовой вакцинации, в том числе о том, где будут создаваться крупные центры вакцинации. Такие отчеты планируются на каждом заседании правительства, чтобы следить за процессом.

Мэр Резекне призвал обеспечить город вакциной "Спутник V". Резекненская дума ранее призвала министра здравоохранения Даниэля Павлютса рассмотреть возможность обеспечения населения российской вакциной "Спутник V". Мэр города Александр Барташевич считает, что это повысит интерес горожан к вакцинации. "Это не означает, что мы пытаемся каким-то образом агитировать, но такова реальная ситуация", — сказал он.

Закрыто дисциплинарное дело на чиновника NVD по поводу закупок вакцин Pfizer. Министерство здравоохранения приняло решение закрыть дисциплинарное дело на заместителя главы Отдела закупок Национальной службы здравоохранения (NVD) Айнара Лацбергса. Как пояснил руководитель Минздрава Даниэль Павлютс, в ходе выяснения обстоятельств закупки Латвией вакцин BioNTech/Pfizer противоправных действий со стороны Лацбергса выявлено не было.

Левитс не хочет, чтобы правительство Кариньша cменилось: "Можем угодить в болото". "Сейчас мы находимся посреди кризиса. И посреди кризиса менять правительство было бы неразумно", — заявил в среду, 10 марта, после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент Латвии Эгилс Левитс. "Пытаясь найти в сложной ситуации что-то принципиально новое, можем угодить в болото", — добавил глава государства.

Женщина пыталась дать взятку и пересечь границу Латвии без теста на Covid-19. В понедельник, 8 марта в волости Медуму Даугавпилсский край на шоссе А13 пограничники задержали прибывшую в Латвию гражданку России, которая не могла предъявить негативный тест на Covid-19 или медицинский документ, подтверждающий, что она не инфицирована.

Латвия выразила готовность помочь Эстонии с размещением пациентов с коронавирусом. Латвия готова при необходимости помочь Эстонии в борьбе с коронакризисом и разместить у себя ковид-больных из соседней страны. Об этом сообщил министр здравоохранения Эстонии Танель Кийк, обсудивший вопрос со своим латвийским коллегой Даниэлем Павлютсом

Эстонские медики готовятся ввести высший уровень ЧС из-за коронавируса. Кризисный штаб Департамента здоровья Эстонии ведет подготовку к объявлению в медицинской системе третьего, самого высокого уровня чрезвычайной ситуации. Это может потребоваться, если число госпитализированных с коронавирусом достигнет 1 500 человек.

Евросоюз и Лондон обвиняют друг друга в блокаде экспорта вакцины от коронавируса. Представитель ЕС вечером во вторник был вызван в британский МИД в Лондоне в с связи с обострением конфликта вокруг поставок вакцины от коронавируса. Причиной этого стало высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что власти в Лондоне якобы блокируют поставки вакцины от Covid-19 на континент.

Европарламент добавил в бюджет ЕС миллиарды на здравоохранение. Программа EU4Health поможет ЕС избавиться от "слабых мест" в системах здравоохранения, которые выявила пандемия. На нее выделили более 5 млрд евро.