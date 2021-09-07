Латвия готовится к депозитной системе: появились первые проекты уличных киосков по приему упаковки
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В стройуправах многих латвийских самоуправлений утверждены первые проекты по размещению уличных киосков для сбора депозитной упаковки, сообщил новостному агентству LETA руководитель Depozīta sistēmas operators Микс Стуритис.

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Размещение уличных киосков уже согласовано в самоуправлениях Риги, Марупе, Саласпилса и Саулкрасты, а также в самоуправлениях Алуксне, Балви, Гулбене, Кекавы, Лудзы, Огре, Салацгривы и Талси.

Микс Стуритис пояснил, что с 1 февраля 2022 года, когда в Латвии начнет работу депозитная система, жители смогут сдавать пустую депозитную упаковку и в уличных киосках, которые будут находиться возле крупных торговых центров. Всего в Латвии планируется установить около 200 уличных киосков.

Уже известно, что договоры о предоставлении автоматов для сбора тары и принятии депозитной упаковки заключены с предприятиями Maxima Latvija, Rimi Latvija, Elvi Latvija, с представителями торговых сетей Citro и Mego, а также с владельцами сети магазинов Lats и с заправочными станциями Virši-A, Circle K Latvia, Astarte Nafta и Viada Baltija. Продолжается заключение договора с магазинами Top.

По результатам конкурса Государственная служба среды доверила введение депозитной системы предприятию Depozīta Sistēmas Operators. Всего в Латвии планируется установить от 800 до 1000 автоматов по приему тары.

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