Латвия готовится к трем возможным сценариям распространения Covid-19 осенью
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Страна готовится к трем наиболее вероятным сценариям распространения Covid-19 осенью этого года, сообщила во вторник, 7 июня, на заседании Подкомиссии по общественному здоровью Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам глава Департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как рассказала Янка на заседании комиссии, Европейский центр по контролю за заболеваниями (ECDC) прогнозирует пять возможных сценариев на эту осень. Самые маловероятные сценарии — совсем низкий уровень угрозы, без тяжелых случаев заболевания, госпитализаций и смертей, а также совсем новая пандемия, как в марте 2020 года.

Самые вероятные сценарии, к которым также готовится Латвия — три:

Covid-19 станет сезонной инфекцией. Возможны новые штаммы вируса, нынешний иммунитет недостаточно эффективен, вакцины защищают частично. Янка сравнивает этот сценарий с тем, что общество пережило, когда омикронный тип вируса распространялся в массовом порядке.

Второй сценарий — трудно контролируемая инфекция: иммунитет не эффективен, имеет место широкое распространение в обществе, растет количество случаев тяжелых заболеваний, госпитализаций и смертей среди населения, но возможности здравоохранения все же не превышены.

Третий возможный сценарий — неконтролируемое распространение инфекции, как это было при дельта-типе вируса. В этом случае возможности здравоохранения превышены.

Янка отметила, что в тот момент, когда из других стран приходят новости о распространении новых типов вируса, начинается подготовка к тому, что рано или поздно они попадут и в Латвию. Примерно через две недели становится доступна дополнительная информация о свойствах вируса — инфекционности, степени тяжести, эффективности вакцины. Тогда также можно более точно предсказать, какой сценарий ожидается.

В этом случае, по словам Янки, примерно через четыре-пять недель вирус начнет влиять на латвийское общество — и к этому моменту должны быть уже подготовлены больницы и возможные меры безопасности. Янка также упомянула, что этот срок может быть продлен путем установления мер безопасности на въезде. В это же время начинает вакцинацию и ревакцинацию.

В презентации Янки были подробно описаны меры безопасности, необходимые в каждом из трех сценариев, с учетом ряда критериев: медицинские услуги, вакцинация, тестирование, опрос инфицированных, информирование, изоляция, контакты на домашнем карантине (в том числе вакцинированных, ревакцинированных, в зависимости от эффективность вакцины). Также прописана немедикаментозные меры эпидемиологической безопасности, такие как необходимость использования медицинских масок и респираторов.

По словам Янки, есть медицинские меры, которые важны при любом сценарии — тестирование на Covid-19 у людей с симптомами, определение последовательности положительных тестов, мониторинг сточных вод, лечение пациентов с Covid-19, подострая и длительная реабилитация пациентов, психологическая помощь, доступность и использование средств защиты, готовность к быстрому наращиванию системы здравоохранения и потенциала вакцинации, вакцинация пожилых людей, групп риска против Covid-19 уже с сентября.

К осени будет усилена готовность Центра профилактики и контроля заболеваний, предоставлены IT-инструменты для эффективного комплексного эпидемиологического мониторинга и анализа. Также ведется работа над возможностью быстрого расширения возможностей вакцинации и тестирования для различных групп в зависимости от специфики вируса. В сфере лечения — завершаются проекты совершенствования инфраструктуры и оборудования, создаются возможности быстрого расширения мощностей больниц, укрепляются сети сотрудничества, пересматриваются клинические алгоритмы.

Янка указала, что уже летом должно быть начато исследование причин роста смертности, пересмотрены и упрощены тарифы и надбавки медикам, должен стартовать и

мониторинг нагрузки на систему здравоохранения.

Согласно текущим расчетам Министерства здравоохранения, ориентировочные дополнительные расходы на второе полугодие по первому сценарию Covid-19 могут составить около 72 млн евро, по второму — 107 млн ​​евро, а по третьему сценарию — 129 миллионов евро.

Каспарс Берзиньш, советник министра здравоохранения Даниелса Павлютса (Attīstībai/Par!), сообщил, что Министерство здравоохранения начало публичное обсуждение этого плана c Министерством финансов и отраслями.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
10 мест в Таллинне, которые необходимо увидеть
Как не утонуть в море обязанностей: советы для повышения эффективности
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой