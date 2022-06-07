Латвия готовится к трем возможным сценариям распространения Covid-19 осенью

Страна готовится к трем наиболее вероятным сценариям распространения Covid-19 осенью этого года, сообщила во вторник, 7 июня, на заседании Подкомиссии по общественному здоровью Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам глава Департамента здравоохранения Минздрава Санита Янка.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как рассказала Янка на заседании комиссии, Европейский центр по контролю за заболеваниями (ECDC) прогнозирует пять возможных сценариев на эту осень. Самые маловероятные сценарии — совсем низкий уровень угрозы, без тяжелых случаев заболевания, госпитализаций и смертей, а также совсем новая пандемия, как в марте 2020 года.

Самые вероятные сценарии, к которым также готовится Латвия — три:

Covid-19 станет сезонной инфекцией. Возможны новые штаммы вируса, нынешний иммунитет недостаточно эффективен, вакцины защищают частично. Янка сравнивает этот сценарий с тем, что общество пережило, когда омикронный тип вируса распространялся в массовом порядке.

Второй сценарий — трудно контролируемая инфекция: иммунитет не эффективен, имеет место широкое распространение в обществе, растет количество случаев тяжелых заболеваний, госпитализаций и смертей среди населения, но возможности здравоохранения все же не превышены.

Третий возможный сценарий — неконтролируемое распространение инфекции, как это было при дельта-типе вируса. В этом случае возможности здравоохранения превышены.

Янка отметила, что в тот момент, когда из других стран приходят новости о распространении новых типов вируса, начинается подготовка к тому, что рано или поздно они попадут и в Латвию. Примерно через две недели становится доступна дополнительная информация о свойствах вируса — инфекционности, степени тяжести, эффективности вакцины. Тогда также можно более точно предсказать, какой сценарий ожидается.

В этом случае, по словам Янки, примерно через четыре-пять недель вирус начнет влиять на латвийское общество — и к этому моменту должны быть уже подготовлены больницы и возможные меры безопасности. Янка также упомянула, что этот срок может быть продлен путем установления мер безопасности на въезде. В это же время начинает вакцинацию и ревакцинацию.

В презентации Янки были подробно описаны меры безопасности, необходимые в каждом из трех сценариев, с учетом ряда критериев: медицинские услуги, вакцинация, тестирование, опрос инфицированных, информирование, изоляция, контакты на домашнем карантине (в том числе вакцинированных, ревакцинированных, в зависимости от эффективность вакцины). Также прописана немедикаментозные меры эпидемиологической безопасности, такие как необходимость использования медицинских масок и респираторов.

По словам Янки, есть медицинские меры, которые важны при любом сценарии — тестирование на Covid-19 у людей с симптомами, определение последовательности положительных тестов, мониторинг сточных вод, лечение пациентов с Covid-19, подострая и длительная реабилитация пациентов, психологическая помощь, доступность и использование средств защиты, готовность к быстрому наращиванию системы здравоохранения и потенциала вакцинации, вакцинация пожилых людей, групп риска против Covid-19 уже с сентября.

К осени будет усилена готовность Центра профилактики и контроля заболеваний, предоставлены IT-инструменты для эффективного комплексного эпидемиологического мониторинга и анализа. Также ведется работа над возможностью быстрого расширения возможностей вакцинации и тестирования для различных групп в зависимости от специфики вируса. В сфере лечения — завершаются проекты совершенствования инфраструктуры и оборудования, создаются возможности быстрого расширения мощностей больниц, укрепляются сети сотрудничества, пересматриваются клинические алгоритмы.

Янка указала, что уже летом должно быть начато исследование причин роста смертности, пересмотрены и упрощены тарифы и надбавки медикам, должен стартовать и

мониторинг нагрузки на систему здравоохранения.

Согласно текущим расчетам Министерства здравоохранения, ориентировочные дополнительные расходы на второе полугодие по первому сценарию Covid-19 могут составить около 72 млн евро, по второму — 107 млн ​​евро, а по третьему сценарию — 129 миллионов евро.

Каспарс Берзиньш, советник министра здравоохранения Даниелса Павлютса (Attīstībai/Par!), сообщил, что Министерство здравоохранения начало публичное обсуждение этого плана c Министерством финансов и отраслями.