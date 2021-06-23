Латвия и еще 13 стран ЕС осудили венгерский закон, направленный против "пропаганды гомосексуализма"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

14 стран ЕС, в том числе Латвия, призвали Еврокомиссию принять меры против Венгрии, принявшей закон, который ограничивает доступ молодежи к информации о гомосексуальности и трансгендерности.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Парламент Венгрии 15 июня одобрил закон, который запрещает распространять среди лиц младше 18 лет книги, фильмы, просветительскую литературу, а также материалы "рекламного" характера, "пропагандирующие" гомосексуальность и касающиеся вопросов, связанных с гендерной идентичностью. Законопроект подавляющим большинством поддержали депутаты от правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" под председательством премьер-министра Виктора Орбана, сообщает "Немецкая волна".

Поправки были частью более широкого пакета, посвященного ужесточению наказания за педофилию, в чем критики увидели стремление властей приравнять гомосексуальность к половым преступлениям против детей. Сам Орбан в интервью агентству dpa завил, что изменения призваны защитить несовершеннолетних.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот закон "позором": по ее словам, он ограничивает доступ молодежи к информации о гомосексуальности и трансгендерности.
Фон дер Ляйен полагает, что постановление дискриминирует жителей по признаку их сексуальной ориентации и противоречит фундаментальным ценностям ЕС: уважению к человеческому достоинству, равенству и основным правам человека.

Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Литва, Испания, Швеция, Латвия и страны Бенилюкса присоединились к призыву осудить Венгрию в связи с принятием закона, а также принять против правительства Орбана меры.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Летние фильмы на Лиго и не только. От традиций к творческим экспериментам
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов