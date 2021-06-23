Латвия и еще 13 стран ЕС осудили венгерский закон, направленный против "пропаганды гомосексуализма"

14 стран ЕС, в том числе Латвия, призвали Еврокомиссию принять меры против Венгрии, принявшей закон, который ограничивает доступ молодежи к информации о гомосексуальности и трансгендерности.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Парламент Венгрии 15 июня одобрил закон, который запрещает распространять среди лиц младше 18 лет книги, фильмы, просветительскую литературу, а также материалы "рекламного" характера, "пропагандирующие" гомосексуальность и касающиеся вопросов, связанных с гендерной идентичностью. Законопроект подавляющим большинством поддержали депутаты от правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" под председательством премьер-министра Виктора Орбана, сообщает "Немецкая волна".

Поправки были частью более широкого пакета, посвященного ужесточению наказания за педофилию, в чем критики увидели стремление властей приравнять гомосексуальность к половым преступлениям против детей. Сам Орбан в интервью агентству dpa завил, что изменения призваны защитить несовершеннолетних.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот закон "позором": по ее словам, он ограничивает доступ молодежи к информации о гомосексуальности и трансгендерности.

Фон дер Ляйен полагает, что постановление дискриминирует жителей по признаку их сексуальной ориентации и противоречит фундаментальным ценностям ЕС: уважению к человеческому достоинству, равенству и основным правам человека.

Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Литва, Испания, Швеция, Латвия и страны Бенилюкса присоединились к призыву осудить Венгрию в связи с принятием закона, а также принять против правительства Орбана меры.