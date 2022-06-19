Латвия и еще десять стран ЕС призывают отложить ограничения пестицидов

Министр сельского хозяйства Каспарс Герхардс от имени Латвии вместе с десятью другими странами Евроcоюза направил письмо комиссару ЕС по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелле Кирьякид с просьбой отложить запланированные строгие ограничения на пестициды, сообщает передача de facto в эфире Латвийского ТВ.

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Между тем, все европейские, в том числе и в Латвии, экологические неправительственные организации (НПО), призывают к принятию нового регламента, ограничивающего использование вредных веществ не только на бумаге, но и на деле.

Передача de facto отмечает, что именно фермеры имеют одно из самых сильных лобби в коридорах Брюсселя. Поэтому то, на чем настаивают защитники окружающей среды и здоровья, часто приглушается. То же самое было и этой весной, когда в марте ЕС должен был принять новое постановление об использовании пестицидов. Принятие было перенесено на 22 июня, но в настоящее время отложено на неопределенный срок.

Министр сельского хозяйства Латвии Каспарс Герхардс говорит, что ограничения должны быть обоснованы и все заинтересованные стороны должны быть услышаны.

Фермер Валтерс Брусс в программе подчеркивает, что сельское хозяйство в Латвии по-прежнему работает наиболее экологически чисто по сравнению с другими европейскими странами. Это подтверждает и статистика.

Согласно данным de facto, по сравнению с другими странами ЕС с аналогичной площадью, Латвия за последние пять лет распылила относительно небольшое количество пестицидов. Однако в прошлом году в Латвии наблюдалось самое большое увеличение количества пестицидов, тогда как в большинстве других стран этот показатель снижается с каждым годом.

Отмечается, что с 2011 по 2020 год рынок пестицидов в Латвии вырос почти на 80%. Авторы исследования и Латвийская государственная служба защиты растений подчеркивают, что в Латвии и Австрии — двух странах, где пестициды используют больше всего в последние годы — увеличилась площадь сельскохозяйственных пахотных земель. А, например, в Скандинавии, пахотные земли сокращаются. Как поясняет фермер Брусс, Латвия производит теперь больше и, соответственно, требуется больше средств для защиты растений.

Руководитель канцелярии министра сельского хозяйства Янис Эглитис частично обвинил покупателей в том, что они выбирают самые дешевые продукты в магазинах, что является одной из причин, по которой те выращиваются в больших количествах и интенсивно, что означает борьбу с сорняками. болезнями и вредителями с помощью химии.