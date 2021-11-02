Латвия и Литва могут обменяться вакцинами от Covid-19

Планируется, что Латвия сможет обменяться вакцинами от Covid-19 с Литвой, сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Министр пояснил, что, учитывая быстрый темп вакцинации, а также тот факт, что к концу года ожидаются меньшие поставки вакцин Pfizer/BioNTech, возможен дефицит вакцин от этого производителя.

При этом медицинские учреждения предпочли бы именно вакцины от производителя Pfizer/BioNTech, чем Moderna, которой в Латвии больше.

С Литвой есть соглашение о том, что соседняя страна может предоставить Латвии до 200 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech. Латвия потенциально может предложить взамен вакцины AstraZeneca, спрос на которые в Латвии низкий.

Согласно информации, представленной на правительственном заседании, в Латвии в настоящее время имеется 77 274 дозы вакцины Pfizer/BioNTech, 183 900 - Moderna, 51 300 - Johnson&Johnson и 67 500 - AstraZeneca.