Латвия и мигранты: Комиссар Совета Европы призывает соблюдать права человека

Все страны-члены Совета Европы обязаны полностью соблюдать права беженцев, мигрантов и лиц, ищущих убежища — даже если другое государство прямо побуждает мигрантов пересекать границу. Прибывших нельзя просто отправлять обратно без адекватной процедуры и оценки рисков для этих людей, в комментарии Rus.LSM.lv подчеркнула комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

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"Критически важно, чтобы государства-члены Совета Европы (которым c 1995 года является и Латвия, — Rus.Lsm.lv), столкнувшись с проблемами из-за внезапного прибытия беженцев, лиц, ищущих убежища и мигрантов, — независимо от их происхождения — полностью выполняли свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека, а также Конвенции о беженцах и другим международным инструментам, которыми они [государства] связаны", — письменно заявила Rus.Lsm.lv Комиссар Совета Европы Дуня Миятович.

"Суть самого существования этих международных правовых инструментов состоит в том, чтобы помочь государствам поступать правильно даже в очень сложных обстоятельствах, — указала Миятович. — Это означает гарантии того, что прибывшие не будут отправлены обратно без надлежащей процедуры с адекватной защитой [их прав] гарантиями, в том числе в отношении рассмотрения любых ходатайств о предоставлении убежища и оценки любых рисков, с которыми они могут столкнуться в стране возвращения",

"В нынешней крайне политизированной ситуации с миграцией особенно важно, чтобы государства Европы реагировали решительно и принципиально, гарантируя, что права человека прибывающих не становятся второстепенными по отношению к геополитическим соображениям", — подчеркнула Дуня Миятович.

Как уже сообщалось, с 11 августа на приграничных территориях Латвии действует режим чрезвычайной ситуации. Погранохрана не пускает в страну мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу Латвии и Беларуси. Такое решение вызвало обеспокоенность у юристов, политиков и международных организаций, в том числе у Агентства ООН по делам беженцев.