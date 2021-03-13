Латвия и пять других стран требуют от ЕС равномерного распределения вакцин

Латвия, Австрия, Болгария, Чехия, Словения и Хорватия просят созвать отдельный саммит, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин в странах Евросоюза.

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В письме, адресованном высшим должностным лицам ЕС, страны заявляют, что нынешняя система "до лета продолжит создавать и умножать огромное неравенство между странами-участницами, потому что некоторые через пару недель смогут достичь коллективного иммунитета, а остальные сильно отстанут".

Согласно стратегии вакцинации ЕС страны-участницы получают доступ к вакцинам пропорционально количеству жителей. Однако канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что вакцины распределяются неравномерно, и в результате непрозрачных переговоров некоторые страны тайно заключили дополнительные договоры о поставке. В частности, как утверждает Курц, это сделали Нидерланды и Дания, и им достанется пропорционально больше вакцин, чем Болгарии или Хорватии.

Нидерланды, однако, отрицают это обвинение. Минздрав Нидерландов заявил, что все дополнительные вакцины получены честно: если какая-то страна отказывается от отведенного количества вакцин, оно становится доступным для других стран.

Как сообщалось, из доступных для закупки 420 тысяч доз вакцин BioNTech/Pfizer Латвия закупила только 100 тысяч. 12 марта стало известно, что Латвия отказалась и от большого количества вакцин Moderna.