Латвия и пять других стран требуют от ЕС равномерного распределения вакцин
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Латвия, Австрия, Болгария, Чехия, Словения и Хорватия просят созвать отдельный саммит, чтобы обсудить неравномерное распределение вакцин в странах Евросоюза.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В письме, адресованном высшим должностным лицам ЕС, страны заявляют, что нынешняя система "до лета продолжит создавать и умножать огромное неравенство между странами-участницами, потому что некоторые через пару недель смогут достичь коллективного иммунитета, а остальные сильно отстанут".

Согласно стратегии вакцинации ЕС страны-участницы получают доступ к вакцинам пропорционально количеству жителей. Однако канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что вакцины распределяются неравномерно, и в результате непрозрачных переговоров некоторые страны тайно заключили дополнительные договоры о поставке. В частности, как утверждает Курц, это сделали Нидерланды и Дания, и им достанется пропорционально больше вакцин, чем Болгарии или Хорватии.

Нидерланды, однако, отрицают это обвинение. Минздрав Нидерландов заявил, что все дополнительные вакцины получены честно: если какая-то страна отказывается от отведенного количества вакцин, оно становится доступным для других стран.

Как сообщалось, из доступных для закупки 420 тысяч доз вакцин BioNTech/Pfizer Латвия закупила только 100 тысяч. 12 марта стало известно, что Латвия отказалась и от большого количества вакцин Moderna.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

16

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети