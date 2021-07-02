Латвия и Япония отмечают столетие дружбы государств

В этом году отмечается столетие сотрудничества Латвии и Японии, которое началось в 1921 году, когда Япония как одна из стран Верховного совета Антанты признала суверенитет Латвии de iure. 2 июля министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич в Риге принял министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который прибыл в Латвию с официальным визитом.

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Во время встречи министры обсудили двустороннее сотрудничество Латвии и Японии, отношения Европейского Союза и Японии, а также актуальные события международной жизни.

Министры признательно оценили тесное сотрудничество ЕС и Японии, подчеркнув общие цели обоих партнеров в деле укрепления мультилатерализма, демократии и прав человека, а также в развитии экономического сотрудничества. Особое внимание министры обратили на недавний саммит ЕС-Япония, который дал возможность обеим сторонам прийти к соглашению о создании Зеленого альянса. Такое историческое обязательство будет стимулировать практическое сотрудничество сторон в сфере климата и одновременно будет служить примером другим партнерам на пути к климатической нейтральности. Особое внимание министры обратили на диалог между Балтийскими странами и Японией и между НАТО и Японией, а также выразили заинтересованность продолжать регулярный политический диалог на различных уровнях, чтобы укреплять координацию Латвии и Японии как похожим образом думающих стран.

Министры выразили удовлетворение активным двусторонним экономическим диалогом, признательно оценив инвестиции японских предприятий Marubeni (MM Capital Infrastructure Fund) и Mitsui&Co в латвийскую отрасль энергетики и транспорта, а также готовность Японии принять участие в проекте Rail Baltica. "Мы заинтересованы в формировании углубленного экономического сотрудничества, которое, в частности, будет способствовать проектам сотрудничества в областях совместимости, естественных наук и зеленых технологий. Хорошие предпосылки для этого создает Экономическое партнерство между ЕС и Японией, Партнерство в совместимости, а также Зеленый альянс", — сказал министр. "Уже сейчас в Японии получили признательность разработанные в Латвии цифровые решения, и имеются хорошие возможности для дальнейшего сотрудничества", — указал Ринкевич.

Министры обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества в образовании и исследовательской деятельности, а также в сфере культуры, где уже в настоящее время сформировались крепкие связи.

Обсуждая актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, Ринкевичс пояснил позицию Латвии в связи с происходящим в соседних с ЕС регионах, в том числе в России, Беларуси и на Украине. Министр Ринкевичс выразил удовлетворение заинтересованностью правительства и предпринимателей Японии в участии в Инициативе трех морей. Министры были едины во мнении о необходимости найти синергию между стратегией ЕС по сотрудничеству в Индийско-Тихоокеанском регионе и политикой Японии "свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона" (FOIP).

Ринкевичс выразил удовлетворение хорошим сотрудничеством с Японией в рамках международных организаций, особенно высоко оценив поддержку Японии продвигаемым Латвией инициативам в контексте инфодемии, вызванной Covid-19.

Отношения и направления дальнейшего сотрудничества Латвии и Японии получили отражение в Совместном заявлении обоих министров, которое было опубликовано после встречи.

Во время визита министр иностранных дел Японии встретился также с премьер-министром Артурсом Кришьянисом Кариньшем, вместе с министром иностранных дел Латвии возложил цветы к Памятнику Свободы, а также принял участие в церемонии посадки дерева, чтобы таким образом символически отметить начало следующего столетия отношений обеих стран.

Министр Мотэги в рамках регионального визита посетил саммит стран G20 в Италии, а также нанес визит в Эстонию. Из Латвии министр далее отправится с визитом в Литву. Это первый визит министра иностранных дел Японии в Балтийские страны.