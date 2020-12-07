Латвия изменила метод подсчета выздоровевших, в стране вступили в силу новые ограничения. Главное о Covid-19 на 7 декабря

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) меняет методику подсчета переболевших коронавирусом. Латвия назвала сумму, которая будет потрачена на поддержку бизнеса и жителей. Тем временем в стране вступили в силу новые ограничения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Портал Delfi обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 7 декабря.

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Цифры. В Латвии в воскресенье выявили 207 новых случаев Covid-19. Десять человек скончались. Общее число инфицированных достигло 21 520 человек, выздоровели 1866 пациентов. В настоящий момент в больницах страны находятся 655 больных пациентов, 42 человека находятся в тяжелом состоянии.

В Эстонии за сутки добавилось 248 новых больных Covid-19. Всего в воскресенье в стране было проанализировано 2917 тестов. В Литве подтверждено 1386 новых случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались. Всего с начала пандемии в Литве установлено 76 036 случаев заражения коронавирусом, 637 человек скончались.

По данным портала Worldometer, коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии заразились более 67,6 млн человек во всем мире, свыше 1,5 млн скончались, выздоровели 46,7 млн пациентов.

Латвия меняет метод подсчета выздоровевших от Covid-19. Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) меняет методику подсчета переболевших коронавирусом. Впредь в ежедневные эпидемиологические отчеты не будет включаться информация о числе пациентов, выздоровление которых подтвердил семейный врач. Вместо этого начнут сообщать число латвийцев, с момента подтверждения у которых Covid-19 прошли 14 дней.

Сколько денег уйдет на помощь бизнесу и жителям? Латвия выделит 1,5 млрд евро на поддержку бизнеса и жителей во вторую волну пандемии. Представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис на пресс-конференции 7 декабря заявил, что в общей сложности господдержка во время кризиса Covid-19 составит около 3 млрд евро. Половина из этих денег была выделена для смягчения кризиса в первую волну пандемии, весной этого года, и примерно столько же выделено на улучшение ситуации в оставшиеся месяцы этого года и далее — до 2023-го.

Полупустой транспорт и контроль на границе. 7 декабря в Латвии вступили в силу новые ограничения, направленные на ограничение распространения заболеваемости Covid-19. Портал Delfi обобщает информацию о том, что теперь должны учитывать жители страны.

Латвия приостановила пассажирские перевозки в Литву. Латвия запрещает регулярные пассажирские перевозки в те страны ЕС, где кумулятивная заболеваемость вдвое превышает средний уровень по Союзу. С 7 декабря регулярные пассажирские перевозки запрещены в Литву, Андорру, Люксембург, Хорватию и Сан-Марино.

Очаг коронавируса в центре социального ухода. Covid-19 обнаружен у клиентов филиала "Киши" Государственного центра социального ухода "Земгале" в Тукумском крае. В ходе тестирования в филиале "Киши" коронавирус был обнаружен у 27 клиентов и четверых работников. Услуги социального ухода и реабилитации там получают 89 взрослых пациентов с тяжелыми психическими расстройствами.

Полиция "накрыла" две вечеринки. В квартире в Кулдиге полицейские прервали молодежную вечеринку, а в квартире в Лиепае констатировали собрание людей из нескольких домохозяйств. В обоих случаях заведены административные дела о нарушении установленных на время чрезвычайного положения ограничений.

История дня. Смерть из-за нехватки кислорода. В Пакистане, в одной из больниц Пешавара из-за нехватки запасов кислорода умерло шесть ковид-пациентов. Задержка с доставкой баллонов привела к тому, что более 200 пациентов в критическом состоянии несколько часов не получали жизненно важной помощи в достаточных объемах.

Интервью с главным тренером сборной Латвии по хоккею Бобом Хартли. Канадский специалист рассказал, как проходят тренировки в условиях пандемии, и объяснил, почему является поклонником президента России Владимира Путина.