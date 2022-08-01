"Латвия "консервирует" решения по правам человека". Омбудсмен об интеграции людей с инвалидностью

"В мире много проблем, не осознанных до конца, но есть и такие, которые осознаются, но улучшений не следует. Мы в Латвии десять лет осознаем, что люди с психическими расстройствами живут без услуг поддержки, которые помогли бы этим людям более полно интегрироваться в общество, но мы ничего не делаем для разрешения этой ситуации", — заявил омбудсмен Юрис Янсонс в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze.

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Омбудсмен призывает Кабинет министров выполнить Конвенцию ООН о правах инвалидов, которую Латвия обязалась соблюдать, и обеспечить людям с психическими расстройствами право на осуществление своей дееспособности.

В настоящее время государство не разработало решения, которое позволяло бы этим людям иметь рядом кого-то, кто понимает их потребности, возможности и помогает принимать решения.

В Латвии насчитывается более 25 тысяч человек с психическими расстройствами, большинство из них имеют вторую группу инвалидности. Конвенция ООН о правах людей с инвалидностью в Латвии действует с 31 марта 2010 года. Она предусматривает ряд прав, в том числе право на признание дееспособности.

"Дееспособность можно охарактеризовать как право и умение принимать решения, а также способность брать на себя ответственность за них", — указал Янсонс.

По мнению омбудсмена, государство не создало решений для того, чтобы у любого человека с психическими расстройствами был кто-то, кто его понимает, понимает его потребности и возможности, а также помогает принимать решения. Речь идет о так называемой услуге опорного лица. На данный момент никто не предоставляет такую функцию поддержки. В некоторых случаях людям везет с поддержкой от близких или знакомых.

"Система, в которой кто-то другой принимает решения вместо человека, или же индивид оставлен без какой-либо поддержки в принятии решений, неприемлема", — отметил омбудсмен.

Он присоединился к Комитету ООН по правам инвалидов, который неоднократно призывал государства-члены пересмотреть законы, разрешающие опекунство, и предпринять шаги по разработке законодательства и политики, заменяющие систему принятия решений системой поддержки принятия решений, где уважаются независимость, воля и выбор человека. Поддержка в принятии решений, а не замена — нормальная практика, к которой Латвии нужно стремиться, добавил Янсонс.

Как подчеркнул омбудсмен, Латвия уже давно не выполняет взятые на себя международные обязательства, поэтому призывает премьер-министра обратить особое внимание на то, чтобы больше не было задержек с внедрением услуги опорного лица. Она должен быть введен не позднее 1 января 2023 года.

"Этот вопрос постоянно зависает в ответственном министерстве, а сейчас в Кабинете министров. Я указывал на эту проблему несколько раз, но до сих пор нет результата. Часто говорят, что мы чемпионы по консервированию, но, к сожалению, мы консервируем и низкое качество жизни людей", — говорит Юрис Янсонс.

Согласно отчету Министерства благосостояния, услуга первоначально потребуется примерно для 3000 человек с психическими расстройствами, и это будет стоить около 4,6 миллиона евро в год.