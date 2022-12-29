Латвия — лидер ЕС по сокращению потребления природного газа

Латвия — одна из ведущих стран в ЕС по сокращению потребления природного газа, сообщила в четверг программа Латвийского телевидения "Панорама".

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До декабря этого года в Латвии использовано на 30% меньше природного газа, чем за 11 месяцев прошлого года. Сократилось и потребление электричества — почти на 4% с января по ноябрь.

При этом за первые десять месяцев года потребление нефти увеличилось почти на семь процентов. А в розничной торговле оно немного снизилось — почти до двух процентов.

Уже сообщалось, что с августа по ноябрь этого года Латвия сократила потребление природного газа более чем на 43% по сравнению со средним потреблением в этот период в предыдущие пять лет.

Тем временем потребление газа в ЕС в августе-ноябре этого года снизилось на 20,1% по сравнению со средним потреблением в эти месяцы в 2017-2021 году.

Среди стран ЕС за этот период потребление газа больше всего снизилось в Финляндии — на 52,7%. За ней следуют Латвия с 43,2% и Литва с 41,6%. На четвертом месте — Эстония, где потребление газа снизилось на 35%.

В поиске альтернативн российским поставкам газа в конце июля страны Евросоюза приняли решение о добровольном сокращении потребления природного газа не менее чем на 15% по сравнению со средним потреблением в предыдущую пятилетку. По данным Евростата, с августа по ноябрь 18 стран ЕС сократили потребление газа не менее чем на 15%.

Шесть стран, включая Чехию, Ирландию, Португалию и Испанию, сократили потребление менее чем на 15%, а две страны увеличили потребление — это Мальта (на 7,1%) и Словакия (на 2,6%). Кипр — единственная страна ЕС, которая не использует природный газ.