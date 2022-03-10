Латвия лишит ордена российского миллиардера Мордашова

Капитул Орденов принял решение лишить российского миллиардера Алексея Мордашова, находящего под санкциями ЕС, подпадающего под санкции Европейского Союза (ЕС), награды — Креста признания.

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Как уже сообщалось, в связи с агрессией России против Украины ЕС ввел санкции в отношении олигархов и пропагандистов, близких к президенту России Владимиру Путину — в том числе, Мордашова.

3 апреля 2013 года Алексей Мордашов был награжден Орденом Креста признания III степени.

Российский миллиардер Мордашов является единственным реальным бенефициаром латвийского туроператора TT Baltics. Также бизнесмен владеет контрольным пакетом акций второй по величине металлургической компании России "Северсталь". Мордашов — значимый акционер TUI, поскольку контролируему им предприятию Unifirm Ltd косвенно принадлежат 34% акций TUI.

В начале марта Капитул Орденов на внеочередном заседании принял решение лишить находящегося под санкциями ЕС российского миллиардера Петра Авена ордена Трех звезд.