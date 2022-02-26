Латвия, Литва, Эстония и Великобритания закрывают небо для российской авиации

Реагируя на агрессию Россию в отношении Украины, Министерство сообщения решило закрыть воздушное пространство Латвии для российских авиакомпаний, сообщили порталу Delfi в министерстве.

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Под запрет попадают все зарегистрированные в России коммерческие авиакомпании. В настоящий момент идет подготовка законопроекта, который будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров. Решение принимается с координацией с правительством Литвы и Эстонии.

Министр юстиции Янис Борданс подтвердил, что воздушное пространство Латвии для российских авиарейсов будет закрыто.

Днем ранее министр транспорта Талис Линкайтс (Новая Консервативная партия) сообщил, что Латвия будет согласовывать решения о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний со своими коллегами из Евросоюза.

По данным Linkinkat, в настоящее время готовятся специальные санкции ЕС в отношении гражданской авиации из России, решение о которых будет принято всеми государствами-членами вместе в ближайшее время.

Эстония тоже закрывает свое воздушное пространство для российсой авиации, заявили ERR в министерстве экономики и инфраструктуры страны.

"Мы готовим предложение по соответствующему решению, согласно которому планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства", — заявили в министерстве.

Власти Литвы тоже объявили о запрете на использование воздушного пространства страны российскими самолетами.

Помимо Латви, Литвы и и Эстонии Великобритания также запретила российским авиакомпаниям полеты в страну.

Ранее три страны ЕС уже закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, не дожидаясь каких-либо коллективных решений. О закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний заявили Польша, Чехия и Болгария. Запрет распространяется на любые воздушные суда, лицензированные Российской Федерацией.

Вооруженный конфликт на Украине начался 24 февраля.