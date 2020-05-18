Латвия меняет подход к проведению контрольных тестов на Covid-19

С понедельника, 18 мая, в Латвии изменен подход к проведению контрольных тестов на Covid-19, которые делают заболевшим коронавирусом жителям для того, чтобы удостовериться, что они могут вернуться к привычной жизни. Как сообщили DELFI в Минздраве, впредь большее значение будет придаваться симптоматике и конкретному числу дней, прошедших с момента исчезновения симптомов заболевания.

"Это значит, что не понадобится делать два повторных теста с отрицательным результатом. Новейшие исследования показали, что по истечении определенного числа дней человек по сути уже более не является разносчиком инфекции", — пояснили в Министерстве здравоохранения.

Сейчас установлено, что пациент с диагнозом Covid-19 становится неопасен для общества в плане дальнейшего распространения коронавируса на 21 день своего заболевания — если симптомы к тому времени уже прошли.

Одновременно с этим Латвия все еще будет соблюдать осторожность. Поэтому пациенты Covid-19 по решению врача смогут прекратить строгую изоляцию, не делая контрольные тесты, в следующих случаях:

-на 14-й день заболевания, если изначально симптомов не наблюдалось;

-на 21-й день, если уже хотя бы 7 дней не наблюдалось симтомов заболевания;

До указанных сроков человек все равно должен оставаться в режиме строгой изоляции по месту своего жительства.

Выходить на работу переболевшим Covid-19 латвийцам разрешается на 21-й день, если симптомов не наблюдалось, и на 28-й день, если симптомы изначально были, но на протяжении хотя бы 7 дней уже не констатированы. До этих сроков сохраняется открытый ранее больничный лист.

Контрольные тесты можно будет сделать, если человек хочет вернуться к повседневной жизни ранее описанных выше сроков. Тест нужно провести не ранее 14 дней с момента возникновения симптомов, и не ранее 7 дней с момента, когда симптомы исчезли.