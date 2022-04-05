Латвия могла бы ввести свои национальные санкции против тех, кто поддерживает агрессию России

Латвия оценит возможности ввести национальные санкции против лиц, поддерживающих агрессию России, решило сегодня правительство.

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Кабинет министров заслушал доклад Министерства юстиции, в котором была дана оценка текущей ситуации и перечислены предложениям по совершенствованию системы в публичных реестрах Латвии для полного выполнения санкций, введенных Европейским союзом.

Согласно резолюции премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") от 14 марта, и, принимая во внимание необходимость полного выполнения санкций ЕС, введенных против России в связи с вторжением в Украину, министру юстиции Янис Борданс ("Консервативные") в сотрудничестве с Министерству сообщения и Комиссии рынка финансов и капитаоа было дано задание вносить и обновлять сведения о нахождении имущества, находящегося в собственности или под контролем лиц из санкционных списков, в реестры имущества, которые ведутся государством. Также при необходимости госучреждения могут предлагать решения для улучшения систем.

На сегодняшний день Судебная администрация как распорядитель единой компьютеризированной Земельной книги направила в суды сведения о 56 объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности, во владении или под контролем лиц, на которых распространяются санкции, сообщили агентству LETA в ТМ.

Суды наложили запрет на сделки на 49 объектов, и суды продолжают оценивать и принимать решения о применении такого запрета.

На заседании правительства во вторник министр сообщения Талис Линкайтс ("Консервативные") призвал Кабинет министров начать обсуждение возможности в случае необходимости перенимать в собственность государства российские предприятия, находящиеся под санкциями. Как пример Линкайтс привел компанию "Газпром Германия",

которая временно будет передана в ведение регулятора энергетического рынка Германии.

Министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные") заявил, что этот вопрос действительно следует рассмотреть углубленно, в первую очередь, с точки зрения интересов общества — есть ли в распоряжении арестованных предприятий какие-либо опасные предметы. То же самое относится к критически важной инфраструктуре такой как природный газ.

Борданс призвал правительство рассмотреть идею создания специальной рабочей группы по вопросам санкций. Эти вопросы очень сложны, а повседневные обязанности сотрудников Министерства юстиции не сократились, отметил Борданс. Нужно иметь виду и то, что те, у кого потенциально может быть изъято имущество, могут использовать значительные ресурсы для предотвращения такого рода действий государства.

"Речь идет об очень тонких вещах — перенятии имущества. Поскольку речь идет о не самых простых людях и у них нет нехватки противиться этому, то это очень ответственное дело, требующее соответствующей эффективности", — сказал министр юстиции.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") также отметил, что эту идею стоит изучить, и на первом этапе это задача Минюста.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") заявил, что на уровне Европейского Союза начались переговоры о возможном перенаправлении подсанкционных активов России на восстановление Украины после войны. Поэтому по данном вопросу позже понадобится национальная позиция Латвии, одобренная правительством.