Латвия может конфисковать у России и Беларуси санатории "Янтарный Берег" и "Белоруссия", а также Дом Москвы

Министр юстиции Янис Борданс поручил Министерству юстиции разработать специальный закон для отчуждения собственности Дома Москвы и санаториев “Янтарный Берег” и “Белоруссия”.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Эксперты Минюста должны разработать специальный закон до 17 июня, то есть, до годовщины прихода советских оккупантов в Ригу. Об этом Борданс написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Предусмотрено, что Латвия будет использовать упомянутые объекты для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра.

"Обе страны несут прямую ответственность за совершение уголовных преступлений и геноцид, о чем также говорится в заявлениях Сейма и Евросовета. В Латвии уже существует правовой механизм, в рамках которого возможна конфискация имущества в ходе уголовного процесса", — написал Борданс.

"Для того, чтобы законодатель четко выразил свою волю и разрешил юридические нюансы, необходим особый закон, убирающий любые препятствия и интерпретации в отношении отчуждения этих принадлежащих России и Беларуси объектов для нужд государства и общества", — указал он.

Šodien pēc ES tieslietu ministru diskusijām par Krievijas paveiktajiem kara noziegumiem, cilvēktiesību pārkāpumiem un genocīdu esmu uzdevis TM ekspertiem līdz 17.jūnijam,proti, līdz Krievijas okupantu ienākšanas Rīgā gadadienai, izstrādāt speciālu likumu par īpašumu atsavināšanu. pic.twitter.com/nQR1cimgup — Jānis Bordāns (@Bordans) June 9, 2022

Ранее сообщалось, что в так называемый черный список были включены руководители принадлежащего белорусским госструктурам санатория "Белоруссия" и находящегося в собственности российской госструктуры санатория "Янтарный Берег".

Уже 6 апреля судам была отправлена информация о принадлежащих госструктурам России и Беларуси юрмальских санаториях, чтобы заморозить их активы. Также было принято решение заморозить активы Дома Москвы.