Латвия может конфисковать у России и Беларуси санатории "Янтарный Берег" и "Белоруссия", а также Дом Москвы
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Министр юстиции Янис Борданс поручил Министерству юстиции разработать специальный закон для отчуждения собственности Дома Москвы и санаториев “Янтарный Берег” и “Белоруссия”.

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Эксперты Минюста должны разработать специальный закон до 17 июня, то есть, до годовщины прихода советских оккупантов в Ригу. Об этом Борданс написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Предусмотрено, что Латвия будет использовать упомянутые объекты для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра.

"Обе страны несут прямую ответственность за совершение уголовных преступлений и геноцид, о чем также говорится в заявлениях Сейма и Евросовета. В Латвии уже существует правовой механизм, в рамках которого возможна конфискация имущества в ходе уголовного процесса", — написал Борданс.

"Для того, чтобы законодатель четко выразил свою волю и разрешил юридические нюансы, необходим особый закон, убирающий любые препятствия и интерпретации в отношении отчуждения этих принадлежащих России и Беларуси объектов для нужд государства и общества", — указал он.

Ранее сообщалось, что в так называемый черный список были включены руководители принадлежащего белорусским госструктурам санатория "Белоруссия" и находящегося в собственности российской госструктуры санатория "Янтарный Берег".

Уже 6 апреля судам была отправлена информация о принадлежащих госструктурам России и Беларуси юрмальских санаториях, чтобы заморозить их активы. Также было принято решение заморозить активы Дома Москвы.

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